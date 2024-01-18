"المصرى الديمقراطى" يناقش مع سفير السويد عددًا من القضايا

استقبل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مقره الرئيسي هوكان إيمسجورد؛ سفير مملكة السويد بالقاهرة.

وحضر اللقاء فريد زهران؛ رئيس الحزب، والنائبة أميرة صابر نائب رئيس الحزب للتخطيط والمتابعة، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وناقش الحضور عددًا من الموضوعات المهمة المطروحة على الساحة وفي مقدمتها مستقبل المنطقة في ضوء أحداث غزة وضرورة أن تبذل الدول الأوروبية ضغوطًا دولية من أجل ردع العدوان الغاشم والإجرامي من قبل دولة إسرائيل، وكذلك الدور الأوروبي وضمنه دور دولة السويد في تقليص نطاق وتبعات الصراع الذي ستطال تبعاته الدول الأوروبية، وستلقي بظلالها على تعقد الأوضاع متعددة الأزمات في اللحظة السياسية الراهنة.

ناقش الجانبان كذلك دوافع طلب السويد الانضمام لحزب الناتو وتطور خيارات السويد في خياراتها لأمنها الاستراتيجي وعلاقة ذلك باللحظة الآنية لإعادة تشكيل موازين القوي.

وتناول اللقاء للعلاقات بين مصر والسويد، والدور المصري المحوري كلاعب إقليمي استراتيجي قاوم كل مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وسط صراعات مشتعلة وخطيرة وتبعات ذلك على الشأن المصري الداخلي والخارجي.

كما تطرق اللقاء لتقييم تجربة الحزب بعد المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكذلك الوضع الاقتصادي المتأزم وتصورات الحزب لأفق الخروج من الأزمة في المدى المنظور.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من اللقاءات يعقدها المصري الديمقراطي الاجتماعي، مع سفراء عدد من الدول للحوار وتبادل وجهات النظر حول القضايا الهامة.