الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب التنسيقية: يجب استثمار طاقات وافكار الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة

النائب خالد بدوى
النائب خالد بدوى

شارك النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب، كمدربا فى البرنامج التدريبي لتعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية، وهو أحد البرامج الشبابية الذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة، لمجموعة من شباب مصر، قى المركز الاوليمبي بالمعادي، بالتعاون مع نادي مدربي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

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تفعيل دور الكوادر الشبابية

وأعرب بدوي، عن سعادته بهذه المشاركة، وأنه فخور بهؤلاء الشباب الذين لديهم مهارات وقدرات هائلة، موضحا أنه يجب استثمار طاقات وأفكار الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية فى جميع المجالات، وتفعيل دورها المجتمعي وتأثيرها الإيجابي،واطلاق قدراتها الإبداعية، وحثها على الريادة والابتكار، وتنمية وعيها بأهم القضايا المحلية والعالمية.

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و أشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن البرنامج يستهدف العمل بشكل مستدام علي خلق كوادر وكيانات شبابية علي قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية والمجتمعية نحو بناء وإعداد قيادات وطنية شابة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات وفق رؤية مستقبلية طموحة.

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مهارات فن القيادة وتطوير الذات

وأوضح النائب خالد بدوي، أن البرنامج شمل جلسات نقاشية وورش عمل نحو عدد من المحاور الثرية ومنها، "مهارات فن القيادة وتطوير الذات، ومميزات الادارة الحديثة، ومهارات الإتصال والتواصل الفعال، والتأكيد على أهمية مناخ التواصل ووضوح الرسالة، بالإضافة إلي أهمية العمل الجماعي، ومراحل تكوين فريق العمل وسمات فريق العمل الناجح، وآليات التخطيط الاستراتيجي، وفن صناعة واتخاذ القرارات وحل المشكلات وإدارة الأزمات.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة سبق وأطلقت فعاليات المُعسكر السادس من البرنامج التدريبي لتعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية لتولي أدوار قيادية محلية، خلال الفترة من 14 لـ 25 يناير الماضي بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بمحافظة الأقصر، ضمن خُطة الوزارة لتأهيل 1000 شاب وفتاة من الكوادر والقيادات المحلية لتولي أدوات قيادية في مجال العمل العام والترشح للمحليات، تحت شعار "دورنا"، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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