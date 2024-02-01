الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الشباب والرياضة" تنظم ندوة توعوية حول تطوير الذات بمعرض الكتاب (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

نظَّم جناح وزارة الشباب والرياضة، ندوة توعوية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام في قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، حول تطوير الذات، وكانت فئة الشباب والأطفال هم الأكثر حضورًا في الندوة، كما تفاعل الحضور مع الندوة وبدأوا في النقاش حول تطوير النفس للحصول على أكبر فائدة ممكنة.

وقال المحاضر أحمد مرعي، إن الهدف من الندوة هو توصيل المعلومات والتجارب المفيدة للحاضرين بطرح مواقف سابقة لأشخاص تحدوا الظروف وكللت تجاربهم بالنجاح، والتحديات تعرض لها في بداية حياته العملية، وذكر أن جناح وزارة الشباب ينظم تلك الندوات بشكل دائم ويستهدف فئة الشباب والأطفال لينجحون في حياتهم العملية والعلمية.

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فى ثامن أيامه.. زائرو معرض الكتاب يصطفون أمام عروض المسرح ( صور)

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صوت "الكسيلوفون" يجذب زائرى معرض الكتاب فى يومه الثامن (فيديو)

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
جناح وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة معرض القاهره الدولي للكتاب التجمع الخامس الشباب والأطفال تطوير النفس أحمد مرعي معرض معرض القاهرة كتاب

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