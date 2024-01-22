النائب خالد بدوى: مصر لن تتهاون مع أى تهديد للأمن القومى المصرى أو العربى

أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الشقيقة، بقصر الاتحادية، والذي رفض خلالها الاتفاق المبرم بين أرض الصومال وإثيوبيا، جاء للتأكيد على أن مصر لن تتهاون مع أي تهديد للأمن القومي المصري أو العربي.

استقرار شعوب المنطقة

وأوضح بدوي، خلال تصريحات صحفية، أن مصر تتحرك في إطار القومية العربية والتحرك العربي، وأن ما يحدث في المنطقة يهدد الأمن القومي المصري والعربي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تسعى دائمًا إلى استقرار الشعوب العربية والإفريقية ومساندتهم، نظرًا لدور مصر التاريخي فى حماية أشقائها والحفاظ على مقدراتهم من الطامعين.

معارضة دولية

وأشار إلى أن الاتفاق الذي وقعته أديس أبابا مطلع يناير مع الإقليم الانفصالي لاقى معارضة دولية ومصرية وإقليمية وحتى الجامعة العربية، لافتًا إلى أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد له، وأن مصر دائمًا تقوم بدورها فى حماية أشقائها.

وأضاف النائب خالد بدوي أن مصر دائمًا تقوم بدورها فى حماية أشقائها وحل مشكلاتهم ولن تسمح بتهديد الأشقاء فى الصومال.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد، في كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده خلال استقباله حسن شيخ أحمد رئيس جمهورية الصومال، أن مصر ترفض التدخل في شئون الصومال أو المساس باستقلال ووحدة أراضيه.

وأشار إلى أن الصومال دولة عربية في الجامعة العربية، ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها، مضيفًا: "لن نقول هذا الكلام لتهديد أي أحد، لكننا لن نسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس به".

واستكمل: "محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة إذا طلب الأشقاء وجودنا معهم"، مؤكدًا أن مصر لا تنظر إلا للبناء والتعمير.