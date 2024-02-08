سعر الريال السعودى اليوم واليورو مقابل الجنيه المصرى 8-2-2024

استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس في كافة البنوك المصرية مقابل الجنيه، كما استقر سعر اليورو في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ عدة أشهر، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم واليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8 فبراير 2024.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري: 8.20 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر: 8.20 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، 8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، 8.26 جنيه للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني – مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.26 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني: 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي

3.7503

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0372

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7334

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0253

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.2928

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجار

الشراء: 33.09 جنيه

البيع: 33.31 جنيه

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

الشراء: 33.08 جنيه

البيع: 33.31 جنيه

سعر اليورو اليوم في بنك البركة

الشراء: 33.18 جنيه

البيع: 33.28 جنيه

بنك أبوظبي الإسلامي

الشراء: 33.18 جنيه

البيع: 33.28 جنيه

بنك بلوم مصر

الشراء: 33.12 جنيه

البيع: 33.29 جنيه

ميد بنك

الشراء: 33.07 جنيه

البيع: 33.40 جنيه

البنك الأهلي المصري

الشراء: 32.98 جنيه

البيع: 33.20 جنيه

بنك مصر

الشراء: 32.98 جنيه

البيع: 33.20 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB

الشراء: 33.09 جنيه

البيع: 33.31 جنيه

بنك قطر الوطني الأهلي

الشراء: 33.13 جنيه

البيع: 33.31 جنيه

بنك الاستثمار العربي

الشراء: 33.08 جنيه

البيع: 33.31 جنيه