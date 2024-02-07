مافيا الذهب.. تفاصيل سقوط عصابات الاتجار فى المعدن الأصفر بطرق غير شرعية

يعاني الاقتصاد المصري من تأثيرات سلبية لنشاط مافيا الذهب التي تتاجر بالمعدن الأصفر بطرق غير شرعية وترفع سعره في الأسواق بشكل مبالغ فيه.

وقد شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة لضبط هذه المافيا والتشكيلات العصابية المرتبطة بها في عدة محافظات منها القاهرة والأقصر واسوان.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد كبير من السبائك الذهبية والفضية غير المدموغة والمغشوشة.

وخلال التقرير التالي ترصد «الدستور» تفاصيل القبض على المتهمين خلال الأيام الماضية.



القبض على أكبر تاجر ذهب بالصاغة

أهم الضبطيات التي تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبطها خلال الأيام الاخيرة هي سقوط شبكة إمبراطور الدهب، «ر.ع» تاجر دهب كبير بالصاغة، الذي يقوم بتسعير الذهب بناء على سعر الدولار في السوق السوداء.

وقد أفاد المتهمون بأن "ر.ع" يمتلك مصانع ومحلات لصناعة وبيع المصوغات الذهبية في مصر والخارج، ويتحكم في كميات الذهب المتداولة في السوق المحلية، ويستورد ويصدر السبائك الذهبية بطرق غير قانونية، ويستخدم أختامًا مزورة وطرقًا غشًا لخداع المستهلكين. وقد تم تحديد هوية “ر.ع” ومكان إقامته وتضبط ممتلكاته وحساباته البنكية وإصدار قرار بالقبض عليه.

ضبط سبائك دهب وفضة مع تجار بأسوان

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد كبير من السبائك الذهبية والفضية غير المدموغة والمغشوشة في عدة محافظات منها القاهرة والأقصر واسوان

وقد بلغ وزن السبائك المضبوطة 5.570 كيلوغرام، وقد اعترف المتهمون بأنهم استلموا هذه السبائك من شخص في الأقصر لتسليمها لصائغ في القاهرة مقابل ثمانية ملايين جنيه، وقد تم التحفظ على السبائك والمتهمين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

‎ضبط عصابة تهريب المعادن النفيسة بالبحر الأحمر

تمكنت السلطات من ضبط عصابة تنشط في مجال تهريب المعادن النفيسة بمشاركة مديرية البحر الأحمر، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من الذهب والفضة والنحاس، بالإضافة إلى أدوات ومواد كيميائية وسيارة وأموال. وبلغت قيمة المضبوطات نحو 97 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين الـ 11.

تورط سائق وتاجر بـ ٤٢ سبيكة ذهب

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين سائق، وتاجر مصوغات ذهبية بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان بحوزتهم عدد 42 سبيكة ذهبية مختلفة الأحجام غير مدموغة وزنت 53،371 كيلو جرام) وتقدر قيمتها المالية بحوالي 130 مليون جنيه، مُخبأة داخل السيارة وكانوا في طريقهم للقاهرة.

عقوبة التلاعب في أسعار الذهب والفضة

وفقًا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، فإن الأشخاص الذين يسببون ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع أو الأوراق المالية بنشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو بالتواطؤ مع التجار الكبار لمنع البيع أو بأي طريقة غش أخرى يعاقبون بالسجن حتى سنة وبغرامة حتى خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى العقوبتين.

وتتضاعف هذه العقوبة إذا كانت السلع المتلاعب بها من الضروريات مثل اللحم أو الخبز أو الوقود أو الفحم.

وينظم قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 الجرائم المتعلقة بالغش والتعديل في الذهب والفضة والبلاتين والمشغولات المصنوعة منها.

ويقضي هذا القانون بعقوبة السجن لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من أحدث تغييرًا أو تعديلًا في المشغولات بعد دمغها أو دمغها بطريقة غير شرعية أو باعها أو عرضها للبيع أو تعامل بها بأي شكل من الأشكال. وتضبط المشغولات وتحفظ حتى الفصل في القضية وبعد الحكم النهائي تسلم لأصحابها بعد كسرها.