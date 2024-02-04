الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة المصريين بالخارج عن مقترح الوفد: "غير دستورى"

النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي

وصفت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب لشئون المصريين بالخارج، مقترح عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بشأن تحويل المصريين في الخارج 20%؜ من دخلهم إلى مصر، بـ«غير الدستوري».

وأضافت عجمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هذا المقترح سيواجه العديد من الأزمات حال قبول تطبيقه، مشيرة إلى أن المصريين في الخارج لا أحد واصي عليهم فهم يقومون بواجبهم في الداخل والخارج  ويتحملون مسئوليتهم عن الدولة بكل ما أوتي من قوة.

حلول مقترحة للأزمة الاقتصادية 

وأوضحت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هناك أكثر من ٣ أو ٤ ملايين من المصريين بالخارج «عمال وموظفيين عاديين» لا يستطيعون تكملة الشهر الواحد ويتداينوا لتكملة الشهر وتلبية احتياجاتهم الأساسية، فالغلاء وضغط المعيشة في الداخل كما هو في الخارج. 

وفيما يتعلق بأزمة الدولار والحلول المقترحة بشأنها، قالت عجمي: «ليس كل مشكلة يتحملها المصري بالخارج بل يتحملها من هو في الداخل أيضًا، ولابد من إيجاد حلول جذرية لمشكلاتنا بالإنتاج الداخلي والعمل المستمر، وتقديم تسهيلات لكل فرد في الداخل والخارج والتركيز على عدم الاستيراد من أجل حل الأزمة الحالية».

النائبة غادة عجمي المصريين بالخارج عبد السند يمامة حزب الوفد المصريين في الخارج

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