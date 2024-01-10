"تنفيذى الوفد" يناقش زيادة رواتب الصحفيين والعاملين بالجريدة

وافق المكتب التنفيذي لحزب الوفد، برئاسة د. عبد السند يمامة في جلسته اليوم علي زيادة أجور جميع الصحفيين والعاملين بالمؤسسة بمبلغ ٨٠٠ جنيه تصرف مع راتب هذا الشهر.

كان رئيس الوفد قد عرض على المكتب التنفيذي البدء في إجراءات تنفيذ الحد الأدنى للأجور بالوفد والبدء بإضافة 800 جنيه للجميع.

وقال رئيس الوفد إن الحد الأدنى للأجور هو حق قانوني وإنساني وأنه يؤكد علي تطبيقه بشرط موافقة المكتب التنفيذي وتوفير الموارد.

وأعلن د. أيمن محسب رئيس مجلس إدارة المؤسسة البدء في تشكيل مجلس إدارة لمعاونته بعد موافقة رئيس الحزب والمكتب التنفيذي.

وأكد أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية أنه خلال هذا العام حتي مطلع العام القادم سيعمل جاهدا وبمعاونة الصحفيين في زيادة الموارد لتحقيق قرار رئيس الحزب بزيادة الأجور والوصول للحد الأدنى بالكامل.

وبشر محسب الصحفيين والعاملين بأن القادم أفضل، مطالبا الجميع بالتكاتف والنهوض بالمؤسسة وتنمية مواردها وإعادة مدرسة الوفد الصحفية إلي سابق عهدها مما ينعكس بطبيعة الحال علي رواتب الجميع، موجّهًا الشكر لرئيس الحزب وأعضاء المكتب التنفيذي على إقرار الزيادة.