الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الوفد يقدم التهنئة للبابا تواضروس بعيد الميلاد

رئيس حزب الوفد يقدم
رئيس حزب الوفد يقدم التهنئة للبابا تواضروس

زار الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، نحن اليوم يا قداسة البابا نقدم تهنئة حزب الوفد رئيسا وقيادات وأعضاء ونهنئ أنفسنا جميعا كمصريين بمناسبة ميلاد السيد المسيح.

وأعرب رئيس الوفد عن أطيب أمنياته لجميع الإخوة الأقباط بالسعادة واليمن والبركات، وأن يعاد عيد ميلاد السيد المسيح علي جميع المصريين بالخير والمحبة بين شركاء الوطن الواحد، وشكر قداسة البابا تواضروس رئيس الوفد علي الزيارة، مثمنا الدور الوطني لحزب الوفد الذي وصفه بحزب الوحدة الوطنية.

ورافق الدكتور عبدالسند يمامة وفد رفيع المستوي من قيادات الوفد ضم الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد والدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الصحفية واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب وعصام الصباحي عضو الهيئة العليا والدكتورة شيرين طايل عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بجانب أعضاء لجنة المواطنة بالوفد برئاسة صفوت لطفي.

حزب الوفد البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد الوفد الوحدة الوطنية

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