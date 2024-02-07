سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 7-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 7-2-2024 مقابل الجنيه المصري من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث في الساعات الأخيرة، إذ يهتم قطاع كبير من المصريين بمعرفة سعر عملة المملكة العربية السعودية لا سيما مع زخم موسم عمرة رجب ومن ثم شعبان كما يستعد آلاف المصريين للسفر إلى السعودية مع قدوم شهر رمضان الكريم، مارس المقبل.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 7-2-2024

سجل سعر الريال السعودي استقرارا اليوم أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات، حيث بلغ 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات المعلنة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وتشهد العملات العربية والأجنبية استقرارًا نسبيًا في السعر الرسمي مقابل الجنيه المصري، وذلك في ظل اقتراب مصر من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يشمل رفع قيمة التمويل وسيطرة أكبر على سوق الصرف وزيادة الاستثمارات الأجنبية، للتغلب على التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة.

سعر الريال في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-2-2024

وفيما يلي أسعار صرف الريال السعودي في بعض البنوك:

في بنك القاهرة، سجل سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي استقرارًا في نهاية التعاملات، حيث بلغ 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك التجاري الدولي، بلغ سعر الريال اليوم أمام الجنيه 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

أما في ميد بنك، فقد شهد سعر صرف الريال أمام الجنيه استقرارًا في جميع الفروع، حيث سجل 7.98 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

وبنهاية التعاملات في بنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي حوالي 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي، سجل سعر صرف الريال 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

أما في بنك قطر الوطني (QNB الأهلي)، فبلغ سعر الريال السعودي 8.14 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، وصل سعر الريال بنهاية التعاملات إلى 8.18 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال 8.20 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما في بنك مصر، فوصل سعر الريال إلى 8.20 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأربعاء 7-2-2024

فيما حافظ الريال السعودي على استقراره مقابل الدولار الأمريكي في البنوك والصرافة السعودي وسجل اليوم نحو 27.3 دولار.



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