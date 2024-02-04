الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

زادت عمليات البحث علي المنصات الإلكترونية عن العملة السعوديه بعد زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة وارتفاع سعر الريال السعودي في السوق الموازية.

 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

 

ويتساءل كثير من الناس خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعر الريال السعودي، اليوم، في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة بالتعاملات المسائية.

 

أسعار العملات اليوم في مصر

 

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأول خلال هذا العام الخميس الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 2 % بواقع 200 نقطة اساس .

 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

 

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتعاملات المسائية اليوم الاحد 4 فبراير 2024.

 

أسعار العملات العربية في مصر

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الاحد نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 4-2-2024 فى البنوك

سعر الريال السعودى اليوم السبت 3-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري

 

 

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

 

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الاحد نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

 

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاحد نحو 8.18  للشراء ونحو 8.25 للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاحد 4 فبراير 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاحد 4 فبراير 2024 بالتعاملات المسائية.

 

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