الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 4-2-2024 فى البنوك

الريال السعودى
الريال السعودى

 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرين الذين يستعدون لأداء فريضة العمرة في شهري شعبان ورمضان الذي تبقى عليهم أيام قليلة.
 

زننشر في هذا التقرير آخر تحديث سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4/ 2/ 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 
 

سعر الريال السعودى في معاملات البنك المركزي المصري اليوم الأحد 

8.2201 جنيه للشراء 
8.2556 جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 
8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات بنك مصر اليوم الأحد 
8.19 جنيه للشراء 
8.22 جنيه للبيع

 
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات بنك الإسكندرية اليوم الأحد 

8.21  جنيه للشراء 
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات  بنك قناة السويس اليوم الأحد 
8.19 جنيه للشراء 
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه  في معاملات  بنك القاهرة اليوم الأحد 
8.19 جنيه للشراء 
8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات البنك التجاري الدولي  cib الأحد 
  8.18 جنيه للشراء 
8.25 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودي مقابل الدولار
 

يبلغ سعر  الريال السعودي مقابل  الدولار الأمريكي في معاملات البنك المركزي السعودي ٠٫٢٧ دولار أمريكي. 

ويبلغ سعر الدولار الواحد ٣٫٧٥ ريال سعودي.
 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم 
 

دولار أمريكى
30.8272 جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع 

يورو
33.3118 جنيه للشراء 
33.4662 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى 
38.9624 جنيه للشراء 
39.1409 جنيه للبيع 

دولار كنـدى 
22.9266 جنيه للشراء 
23.0261 جنيه للبيع 

كرون دنماركي
4.4700 جنيه للشراء 
4.4894 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9344 جنيه للشراء 
2.9478 جنيه 

كرون ســويدى
2.9457 جنيه للشراء 
2.9588 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
35.7333 جنيه للشراء 
35.8982 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.9923 جنيه للشراء 
21.0832 جنيه للبيع 

دينــار كويتى
100.2053 جنيه للشراء 
100.6652 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3927 جنيه للشراء 
8.4291 جنيه للبيع 

دولار أســـترالى 
20.0870 جنيه للشراء 
20.1788 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين 
81.7653 جنيه للشراء 
82.1226 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى
80.0643 جنيه للشراء 
80.4202 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى 
8.4539 جنيه للشراء 
8.4946 جنيه للبيع 

دينـار أردنـى
43.4185 جنيه للشراء 
43.6898 جنيه للبيع 

يوان صينى
4.2921 جنيه للشراء 
4.3106 جنيه للبيع 

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