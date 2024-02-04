سعر الريال السعودى اليوم الأحد 4-2-2024 فى البنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرين الذين يستعدون لأداء فريضة العمرة في شهري شعبان ورمضان الذي تبقى عليهم أيام قليلة.



زننشر في هذا التقرير آخر تحديث سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4/ 2/ 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر



سعر الريال السعودى في معاملات البنك المركزي المصري اليوم الأحد

8.2201 جنيه للشراء

8.2556 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات البنك الأهلي المصري اليوم الأحد

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات بنك مصر اليوم الأحد

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات بنك الإسكندرية اليوم الأحد

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات بنك قناة السويس اليوم الأحد

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات بنك القاهرة اليوم الأحد

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات البنك التجاري الدولي cib الأحد

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار



يبلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي في معاملات البنك المركزي السعودي ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

ويبلغ سعر الدولار الواحد ٣٫٧٥ ريال سعودي.



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أسعار العملات الأجنبية اليوم



دولار أمريكى

30.8272 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع

يورو

33.3118 جنيه للشراء

33.4662 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

38.9624 جنيه للشراء

39.1409 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.9266 جنيه للشراء

23.0261 جنيه للبيع

كرون دنماركي

4.4700 جنيه للشراء

4.4894 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9344 جنيه للشراء

2.9478 جنيه

كرون ســويدى

2.9457 جنيه للشراء

2.9588 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.7333 جنيه للشراء

35.8982 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.9923 جنيه للشراء

21.0832 جنيه للبيع

دينــار كويتى

100.2053 جنيه للشراء

100.6652 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3927 جنيه للشراء

8.4291 جنيه للبيع

دولار أســـترالى

20.0870 جنيه للشراء

20.1788 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7653 جنيه للشراء

82.1226 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0643 جنيه للشراء

80.4202 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4539 جنيه للشراء

8.4946 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

43.4185 جنيه للشراء

43.6898 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2921 جنيه للشراء

4.3106 جنيه للبيع