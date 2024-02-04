سعر الريال السعودى اليوم الأحد 4-2-2024 فى البنوك
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرين الذين يستعدون لأداء فريضة العمرة في شهري شعبان ورمضان الذي تبقى عليهم أيام قليلة.
زننشر في هذا التقرير آخر تحديث سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4/ 2/ 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سعر الريال السعودى في معاملات البنك المركزي المصري اليوم الأحد
8.2201 جنيه للشراء
8.2556 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات البنك الأهلي المصري اليوم الأحد
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات بنك مصر اليوم الأحد
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات بنك الإسكندرية اليوم الأحد
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات بنك قناة السويس اليوم الأحد
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات بنك القاهرة اليوم الأحد
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معاملات البنك التجاري الدولي cib الأحد
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
يبلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي في معاملات البنك المركزي السعودي ٠٫٢٧ دولار أمريكي.
ويبلغ سعر الدولار الواحد ٣٫٧٥ ريال سعودي.
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أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى
30.8272 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
يورو
33.3118 جنيه للشراء
33.4662 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
38.9624 جنيه للشراء
39.1409 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.9266 جنيه للشراء
23.0261 جنيه للبيع
كرون دنماركي
4.4700 جنيه للشراء
4.4894 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9344 جنيه للشراء
2.9478 جنيه
كرون ســويدى
2.9457 جنيه للشراء
2.9588 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.7333 جنيه للشراء
35.8982 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.9923 جنيه للشراء
21.0832 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.2053 جنيه للشراء
100.6652 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3927 جنيه للشراء
8.4291 جنيه للبيع
دولار أســـترالى
20.0870 جنيه للشراء
20.1788 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7653 جنيه للشراء
82.1226 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0643 جنيه للشراء
80.4202 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4539 جنيه للشراء
8.4946 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
43.4185 جنيه للشراء
43.6898 جنيه للبيع
يوان صينى
4.2921 جنيه للشراء
4.3106 جنيه للبيع