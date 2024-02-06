الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

يتساءل كثير من الناس خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة بالتعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

 

وزادت عمليات البحث علي المنصات الإلكترونية عن العملة السعوديه بعد زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة وارتفاع سعر الريال السعودي في السوق الموازية.

أسعار العملات اليوم في مصر

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأول خلال هذا العام الخميس الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 2 % بواقع 200 نقطة أساس.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 6  فبراير 2024.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-2-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

أسعار العملات العربية في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الاحد نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الثلاثاء نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-2-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

 

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الثلاثاء نحو 8.18  للشراء ونحو 8.25 للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 6  فبراير 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

 

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 بالتعاملات المسائية.

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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-2-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

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