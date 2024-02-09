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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 9-2-2024 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة مع توقف التداولات في البنوك المحلية والأجنبية مع الراحة الأسبوعية لها والتي تستمر يومي الجمعة والسبت، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 9-2-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 

البنكسعر الشراءسعر البيع
بنك فيصل الإسلامي30.85 جنيه30.95 جنيه
المصرف العربي الدولي30.85 جنيه30.95 جنيه
البنك المركزي30.82 جنيه30.95 جنيه
بنك التنمية الصناعية  IDB30.75 جنيه30.85 جنيه
بنك البركة30.82 جنيه30.95 جنيه
بنك أبو ظبي التجاري30.82 جنيه30.95 جنيه
بنك القاهرة30.95 جنيه30.85 جنيه
بنك الاستثمار العربي30.85 جنيه30.95 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB30.85 جنيه30.95 جنيه
ميد بنك30.85 جنيه30.95 جنيه
بنك أبو ظبي الإسلامي30.90 جنيه30.95 جنيه

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ سنوات، وسجل سعر الدولار في بنك مصر  30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلى المصري، وسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8414 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.1576 جنيه33.2744 جنيه
جنيه إسترلينى38.8417 جنيه38.9764 جنيه
فرنك سويسرى35.2715 جنيه35.3988 جنيه
100 ين يابانى20.6615 جنيه20.7280 جنيه
ريال سعودى8.2237 جنيه8.2501 جنيه
دينار كويتى100.0890 جنيه100.4369 جنيه
درهم اماراتى8.3966 جنيه8.4237 جنيه
اليوان الصينى4.2853 جنيه4.2994 

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