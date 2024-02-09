سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 9-2-2024 فى البنوك المصرية
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة مع توقف التداولات في البنوك المحلية والأجنبية مع الراحة الأسبوعية لها والتي تستمر يومي الجمعة والسبت، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 9-2-2024 في البنوك.
سعر الدولار اليوم في مصر
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك فيصل الإسلامي
|30.85 جنيه
|30.95 جنيه
|المصرف العربي الدولي
|30.85 جنيه
|30.95 جنيه
|البنك المركزي
|30.82 جنيه
|30.95 جنيه
|بنك التنمية الصناعية IDB
|30.75 جنيه
|30.85 جنيه
|بنك البركة
|30.82 جنيه
|30.95 جنيه
|بنك أبو ظبي التجاري
|30.82 جنيه
|30.95 جنيه
|بنك القاهرة
|30.95 جنيه
|30.85 جنيه
|بنك الاستثمار العربي
|30.85 جنيه
|30.95 جنيه
|البنك التجاري الدولي CIB
|30.85 جنيه
|30.95 جنيه
|ميد بنك
|30.85 جنيه
|30.95 جنيه
|بنك أبو ظبي الإسلامي
|30.90 جنيه
|30.95 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ سنوات، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلى المصري، وسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
أسعار العملات اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8414 جنيه
|30.9386 جنيه
|يورو
|33.1576 جنيه
|33.2744 جنيه
|جنيه إسترلينى
|38.8417 جنيه
|38.9764 جنيه
|فرنك سويسرى
|35.2715 جنيه
|35.3988 جنيه
|100 ين يابانى
|20.6615 جنيه
|20.7280 جنيه
|ريال سعودى
|8.2237 جنيه
|8.2501 جنيه
|دينار كويتى
|100.0890 جنيه
|100.4369 جنيه
|درهم اماراتى
|8.3966 جنيه
|8.4237 جنيه
|اليوان الصينى
|4.2853 جنيه
|4.2994