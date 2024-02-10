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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 10-2-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

يبحث الملايين من المواطنين عن سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 10-2-2024 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة، وذلك عقب انخفاض أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي بفعل الضربات الأمنية المتلاحقة والتي خفضت من قيمته 20 جنيها خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 10-2-2024

يمكن معرفة سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 10-2-2024 في البنوك من خلال لوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى تأثيرها على السوق المصري، حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

حافظ الدولار على مستواه في بنك قطر الأهلي QNB عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل سعر صرف الجنيه في البنوك اليوم

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سعر الريال السعودى اليوم واليورو مقابل الجنيه المصرى 8-2-2024

سعر الدولار اليوم في بنك مصر السبت 10-2-2024

في بنك مصر وصل سعر تداول الدولار الأمريكي إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك HSBC استقر الدولار الأمريكي عند 30.85 جنيه في عمليات الشراء و30.95 جنيه في عمليات البيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل سعر صرف الجنيه في البنوك اليوم

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تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي السبت 10-2-2024

في البنك الأهلي المصري سجل الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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