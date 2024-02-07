الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية لدخول الامتحانات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، ازدادت محركات البحث على جوجل، من الطلبة والطالبات، وأولياء الأمور بالمرحلة الثانوية العامة، تزامنا مع إنتهاء الفترة المحدده لتسجيل الاستمارة الالكترونية، المقررة في نهاية الشهر الجاري.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية

وتطالب وزارة التربية والتعليم، الطلاب بطباعة الاستمارة الالكترونية فور الانتهاء من ملئها، لتسليمها مع باقي الأوراق المطلوبة للمدرسة.

وذلك تمهيدا لتجهيزات أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب، وتحديد اللجان الامتحانية، استعدادا لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024.

"التعليم" توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وتقدم "الدستور" خلال التقرير التفاصيل المطلوبة، لعمل الاستمارات الالكترونية لطلاب الثانوية العامة 2024.

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الكتروني لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من خلال الضغط على الرابط التالي: هنا.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية

ويمكن من خلال اتباع الخطوات التالية، لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية لدخول الامتحانات، من خلال الدخول على الرابط التالي هنا.

ثم إدخال الرقم  السري الخاص بالبريد الإلكتروني.

وعند ظهور استمارة الطالب بها بياناته الأساسية، يقوم الطالب بتسجيل البيانات

ثم رفع المرفقات المطلوبة حفظها بصيغة بي دي اف.

طباعة البيانات وتقديمها فى المدرسة المسجل بها الطالب مع المستندات المطلوبة من الوزارة.

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موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وآخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024

وعن الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2024، أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون الأوراق المطلوبة كالتالي:

  • صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر
  • أصل شهادة ميلاد كمبيوتر
  • إيصال مصروفات من البريد
  • إيصال رسم امتحان من البريد وصورتين منهم، ورسوم تأمين التابلت، ودمغة بعشرة جنيهات، وعدد 4 صور شخصية 4×6 مطبوع عليها الاسم.

جدير بالذكر، أن المدارس ستبدأ في استلام الأوراق نهاية الشهر الجاري.

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