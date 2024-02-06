"التعليم" توجه المدارس بإعلان النتائج دون شرط "المصروفات"

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه جرى توجيه تعليمات مشددة لمديريات التربية والتعليم، بإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادة الاعدادية قبل دخول الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، على إعلان النتائج دون حجبها عن الطلاب الذين لم يسددوا مصروفات المدارس، مشددا أن إبلاغ الطالب بنتيجته حق مشروع للطالب وأسرته.

وأكد إعلان كافة النتائج فى مكان واضح بفناء المدارس مجانا، بدون الحصول على أي أموال تحت أي مسمي.

إتاحة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أتاحت المدارس الثانوي، بمحافظة الجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت المدارس النتائج في كشوف واضحة داخل فناء المدارس، لجميع الطلاب.

وكانت قد أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أول أمس الأحد، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي للاستعلام عنها بالرقم القومي؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.

تلقي طلبات التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

على صعيدا آخر، تواصل الإدارات التعليمية تلقي طلبات التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن تستمر فترة تلقي تظلمات الطلاب المتضررين من نتيجة الفصل الدراسي الأول لمدة 15 يومًا.

فى سياق آخر، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات ومواعيد وشروط عقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024.

وأوضحت أنه يتم عقد امتحانات الدور الأول التحريرية بداية من 1 يونيو 2024 لدبلومات الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام السنوات الخمس، والصناعى نظام السنوات الخمس.