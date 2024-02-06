الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تحدد مواعيد وشروط امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات ومواعيد وشروط عقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024.

وأوضحت أنه يتم عقد امتحانات الدور الأول التحريرية بداية من 1 يونيو  2024 لدبلومات الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس ودبلوم الدراسة المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام السنوات الخمس والصناعى نظام السنوات الخمس.

"التعليم" تحدد رسوم دخول طلاب الدبلومات الفنية امتحانات نهاية العام

وأكدت الوزارة، أن تبدأ الامتحانات من التاسعة صباحا وتستمر أيام العطلات الرسمية إذا ما اعترض سيرها فيما عدا أيام الجمعة، على أن تبدأ الامتحانات العملية 25 مايو 2024.

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل البيانات.

https://moe-register.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR0bV-1uJy-3j89SIjB0-GrE4UH1vNdCzWXZEfsyuKUkLVZ9A2ErQNJC53A

وأكدت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم توقير رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لنظام الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات الفنية "صناعي - تجارى- زراعي -فندقي"، للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023-2024. 

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"التعليم" تناشد طلاب الدبلومات الفنية سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب التعليم الفني، تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم بوابة مركز المعلومات بالبريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك، وفي حالة إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسي.

 

 

 

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