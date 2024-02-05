"تعليم القاهرة" تفتتح معرض الملابس الخيرى بإدارة الوايلى التعليمية

افتتحت زينب عبدالفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم لشئون الإدارات التعليمية، عرض الملابس الخيري بمدرسة العباسية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوايلي التعليمية، بهدف دعم الطلاب تعليميًا واجتماعيًا وصحيًا، وذلك بحضور منى طاهر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتورة همت أبو كيلة، مدير عام الشئون التنفيذية، وعدد من قيادات المديرية، وتحت إشراف الدكتورة وفاء رضا، مدير عام الإدارة، وثناء جودة، مدير إدارة الخدمات التربوية.

تكافل اجتماعى بين الطلاب

وخلال الافتتاح، أكدت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، السعي الدائم لتحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي بين الطلاب والذي يأتي تأكيدًا لتوفير احتياجات الطلاب وتقديم سبل الرعاية لهم، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتوفير كل سبل الدعم المطلوب خلال مشوارهم الدراسي لتحفيزهم لبذل مزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسي.

وتضمن المعرض العديد من الملابس الشتوية المتنوعة لمختلف الأعمار، وأعرب جميع الحضور عن سعادتهم بالمعرض، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة وجميع القائمين على المعرض الخيرى، لجهودهم المبذولة والمتميزة لأبنائنا الطلاب.