تعليم القاهرة يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برئاسة أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، باليوم العالمى للأخوة الإنسانية من خلال إعداد المبادرات والندوات والبرامج.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى أن الاحتفالات جائت مثل احتفالية أخلاق وكنوز الأرزاق وغيرها وذلك من أجل إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمى ونبذ كافة مظاهر العنف والتطرف.

وأحاطت الجمعية العامة للأمم المتحدة على جميعه المبادرات الدولية والإقليمية وبجهود الزعماء، فقد تم اللقاء بين البابا فرنسيس والإمام الأكبر للأزهر الشيخ أحمد الطيب، في 4 فبراير2019.



وأسفر اللقاء عن توقيع الوثيقة (الإخوة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك).

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع يوم 4 فبراير اليوم الدولى للأخوة الإنسانية ضمن مبادرة قدمتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ويحتفل المجتمع الدولى بهذا اليوم سنويا.

وأكدت مديرية التربية والتعليم، على إن التسامح هو الركن الأساسي لبناء الأخوة الإنسانية والتعليم المشترك الذى يشكل منطلق وقاعدة كبيرة لترسيخ السلام والأمان والاستقرار والتنمية لشعوب العالم.



