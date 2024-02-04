الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم القاهرة يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

تعليم القاهرة يحتفل
تعليم القاهرة يحتفل باليوم العالمي للإنسانية

احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برئاسة أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، باليوم العالمى للأخوة الإنسانية من خلال إعداد المبادرات والندوات والبرامج.

 

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى أن الاحتفالات جائت مثل احتفالية أخلاق وكنوز الأرزاق وغيرها  وذلك من أجل إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمى ونبذ كافة مظاهر العنف والتطرف.

 

وأحاطت الجمعية العامة للأمم المتحدة على جميعه المبادرات الدولية والإقليمية وبجهود الزعماء، فقد تم اللقاء بين البابا فرنسيس والإمام الأكبر للأزهر الشيخ أحمد الطيب، في 4 فبراير2019.
 

وأسفر اللقاء عن توقيع الوثيقة (الإخوة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك). 

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع يوم 4 فبراير اليوم الدولى للأخوة الإنسانية ضمن مبادرة قدمتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ويحتفل المجتمع الدولى بهذا اليوم سنويا.

وأكدت مديرية التربية والتعليم، على إن التسامح هو الركن الأساسي لبناء الأخوة الإنسانية والتعليم المشترك الذى يشكل منطلق وقاعدة كبيرة لترسيخ السلام والأمان والاستقرار والتنمية لشعوب العالم.


 

اليوم العالمي للتسامح محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة أيمن موسى اليوم العالمي للأخوة الإنسانية مديرية التربية والتعليم

مواد متعلقة

خطة محافظة القاهرة 2030 لتطوير الموارد البشرية بالعاصمة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بمحافظة بني سويف

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين