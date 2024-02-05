الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دخول المدارس.. موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2023/2024

طلاب
طلاب

موعد دخول المدارس الترم الثاني، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، ازادات معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية عبر محركات البحث العالمية "جوجل"، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين وجميع المهتمين بالشأن التعليمي، تزامنا مع اقتراب انتهاء اجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2023/2024. 

موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2024

يستعرض موقع "الدستور" تفاصيل الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك ردًا على المتسائلين موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2024، عبر وسائل البحث المختلفة.

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موعد بداية الترم الثاني 2024

ومن قبل بداية العام الدراسي الحالي 2023/2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم، من خلال الخريطة الزمنية، موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 للعام الدراسي الحالي، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وغيرها.

بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

يبدأون الطلاب الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، بداية من يوم السبت الموافق 10 فبراير المقبل 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2024 حتى شهر يونيو.

إجازة نصف العام الدراسي 2024

وبداية من اليوم الخميس الموافق 25 يناير، وتستمر إجازة نصف العام 2024 للطلاب لمدة أسبوعين، انطلقت إجازة نصف العام الدراسي 2024، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

إنتهاء إجازة نصف العام 2024

يوم الخميس الموافق 8 فبراير الجاري، تنتهي الإجازة، ثم تعود الدراسة يوم السبت الموافق 10 فبراير المقبل 2024.

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انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

وكانت قد انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، لجميع صفوف النقل بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية وطلاب الشهادة الإعدادية، وبدأت المديريات التعليمية، فى اظهار النتائج تباعا لجميع الصفوف، عبر المواقع الالكترونية الخاصة بكل مديرية تعليمية، لاخبار الطلاب بها.

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