محافظ الجيزة: التظلمات لمراحل التعليم المختلفة إلكترونيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتيسيرا على الأمور بشأن ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الشهادة الإعدادية نصف العام للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ م.

وأصدر أشرف سلومة وكيل الوزارة تعليماته بأن يتم بدء التظلمات إلكترونيا لمدة 15 يوما.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٨٠.٨٧%.

خطوات التظلم

_ يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم الكترونيا وطباعته وسيتم تحديد موعد للاطلاع عبر الموقع الإلكتروني

الموقع https://www.gizaedu.net

_ يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية.



_ يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع والمقررة وقدرها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها في المادة الواحدة بمقر اللجنة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات في الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها وسوف يكون متواجد مندوب لتحصيل الرسوم بالكنترول.

_ بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يومًا من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل.

_ في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.