خطاب من "التعليم" بشأن تحصيل المصروفات الدراسية في المدارس الدولية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، لجميع المديريات التعليمية، بمختلف محافظات الجمهورية بشأن تحصيل المصروفات الدراسية في المدارس الدولية.

ونص الخطاب على أنه إيماءا إلى ماورد للإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي من شكاوي بعض أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها (أمريكي / بريطاني/ فرنسي /..... الخ) بقيم أزيد من القيم المعتمدة قانونا واحيانا بالعملة الأجنبية.

لذا يتم التنبيه على جميع المدارس الدولية ما يلي:

أولا:- يحظر تحصيل آية مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية أو مقابل رسوم امتحانات أو استخراج بيانات بالعملة الأجنبية لمخالفتها لقانون البنك المركزي والنقد وحال مخالفة ذلك يتم إحالة المدرسة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد ولائحته التنفيذية.

ثانيا:- حال ثبوت قيام اية مدرسة بالتربح عن طريق تحصيل اية مبالغ بالزيادة بخلاف المبالغ المعتمدة قانونا يتم احالتها للجنة العليا لشئون المدارس الدولية لوضعها تحت الاشراف المالي والإداري تمهيدا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.

واختتم الخطاب، بضرورة التنبيه مشددًا باتخاذ اللازم والتأكيد على متابعة تنفيذ ما سبق بكل دقة.