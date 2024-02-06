إتاحة نتائج "الترم الأول" لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس

أتاحت المدارس الثانوي، بمحافظة الجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، اليوم الثلاثاء.

وتعلن المدارس النتائج في كشوف واضحة داخل فناء المدارس، لجميع الطلاب، دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وكانت قد أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أول أمس الأحد، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي للاستعلام عنها بالرقم القومي؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.

على صعيدا آخر، تواصل الإدارات التعليمية تلقي طلبات التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن تستمر فترة تلقي تظلمات الطلاب المتضررين من نتيجة الفصل الدراسي الأول لمدة 15 يومًا.

فى سياق آخر، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات ومواعيد وشروط عقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024.

وأوضحت أنه يتم عقد امتحانات الدور الأول التحريرية بداية من 1 يونيو 2024 لدبلومات الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام السنوات الخمس، والصناعى نظام السنوات الخمس.

وأكدت الوزارة أنه ستبدأ الامتحانات من التاسعة صباحا وتستمر أيام العطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيرها، فيما عدا أيام الجمعة، على أن تبدأ الامتحانات العملية 25 مايو 2024.

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024.

وأكدت الوزارة أنه تم توفير رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لنظام الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات الفنية "صناعي- تجارى- زراعي- فندقي"، للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل البيانات.

https://moe-register.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR0bV-1uJy-3j89SIjB0-GrE4UH1vNdCzWXZEfsyuKUkLVZ9A2ErQNJC53A