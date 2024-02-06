الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إتاحة نتائج "الترم الأول" لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس

الثانوي
الثانوي

أتاحت المدارس الثانوي، بمحافظة الجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، اليوم الثلاثاء.

وتعلن المدارس النتائج في كشوف واضحة داخل فناء المدارس، لجميع الطلاب، دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وكانت قد أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أول أمس الأحد، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي للاستعلام عنها بالرقم القومي؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.

"التعليم" تُعلن ضوابط التقديم الإلكتروني لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

على صعيدا آخر، تواصل الإدارات التعليمية تلقي طلبات التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن تستمر فترة تلقي تظلمات الطلاب المتضررين من نتيجة الفصل الدراسي الأول لمدة 15 يومًا.

فى سياق آخر، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات ومواعيد وشروط عقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024.

وأوضحت أنه يتم عقد امتحانات الدور الأول التحريرية بداية من 1 يونيو 2024 لدبلومات الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية نظام السنوات الخمس، والصناعى نظام السنوات الخمس.

وأكدت الوزارة أنه ستبدأ الامتحانات من التاسعة صباحا وتستمر أيام العطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيرها، فيما عدا أيام الجمعة، على أن تبدأ الامتحانات العملية 25 مايو 2024.

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"التعليم" تُعلن الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024.

وأكدت الوزارة أنه تم توفير رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لنظام الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات الفنية "صناعي- تجارى- زراعي- فندقي"، للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل البيانات.

https://moe-register.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR0bV-1uJy-3j89SIjB0-GrE4UH1vNdCzWXZEfsyuKUkLVZ9A2ErQNJC53A

المدارس الثانوي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول التربية والتعليم تظلمات الطلاب

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