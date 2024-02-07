الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة التربية والتعليم تفتتح بطولة المدارس الرياضية تحت شعار "نبني بطل..نحقق أمل" بمحافظة الوادى الجديد

جريدة الدستور

 تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة بطولة المدارس الرياضية تحت شعار" نبني بطل...نحقق أمل" في الفترة من 5 فبراير إلي 8 فبراير 2024 بمحافظة الوادي الجديد، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة منى يحيي مستشار الوزير لتنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية.

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ويشارك فى البطولة عدد 700 لاعبا ولاعبة من 22 مدرسة بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية،بورسعيد،،الجيزة، القليوبية،الشرقية، المنوفية، الفيوم، بني سويف، اسيوط، وسوهاج،المنيا، الاقصر).

مسابقات الألعاب الجماعية

ويتسابق أبطال المدارس الرياضية بنين وبنات فى مسابقات الألعاب الجماعية (كرة القدم - الكرة السلة - كرة اليد - وكرة الهوكي، والألعاب الفردية الكاراتيه - المصارعة - وألعاب القوي 100 متر عدو، و100 متر  والوثب الطويل، ودفع الجلة ).

ويذكر أنه قد تم عقد اجتماع فني للهيئة  المنظمة للبطولة، بحضور المهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، وفرق العمل بالمديرية  وتم إجراء القرعة وتحديد مباريات المجموعات للفرق الجماعية والفردية للفرق المتنافسة.

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وستشهد البطولة تتويج الفرق الفائزة فى الألعاب الجماعية والفردية بالكؤوس والميداليات وشهادات التقدير بالإضافة إلى كأس البطولة للمدرسة الحاصلة على الترتيب الأول العام في المسابقات الفردية والجماعية على مستوى البطولة.

 

 

الكرة السلة مسابقات الألعاب الجماعية كرة اليد كرة القدم مادة التربية الرياضية والعسكرية محافظة الوادي الجديد

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