بدءًا من الغد.. ختام ثالث مسابقات بطولة مصر الـ19 فيرست ليجو بمكتبة الإسكندرية

تختتم مكتبة الإسكندرية مسابقات بطولة مصر التاسعة عشر فيرست ليجو ليج، بالمسابقة الثالثة تحت عنوان "فيرست ليجو ليج شالنج" للفئة العمرية من سن 10 - 16 عامًا وذلك على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من الاثنين 5 فبراير حتي الأربعاء7 فبراير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ونظمت مكتبة الإسكندرية البطولة هذا العام بفئاتها الثلاث من خلال مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بالتعاون مع مؤسسة تكنو فيوتشر مصر، خلال الفترة من 28 يناير وحتى 7 فبراير 2024.

يشارك بالمسابقة 1450 طالب يمثلوا 145 فريقًا من 16 محافظة، إضافة إلى 145 مدربًا و70 محكمًا و500 مشرف ومتطوع، حيث يتنافس الطلاب في جو علمي للحصول علي جوائز مختلفة سواء في القيم الاساسية او جوائز المشروعات المبتكرة أو جوائز تصميم الروبوت وايضا التنافس في تحقيق ارقام متقدمة في منافسات الروبوت.

وأختير موضوع المسابقة لهذا العام تحت عنوان: ماستر بيس Masterpiece وتم اختيار موضوع هذا العام عن "الفنون والتكنولوجيا" حيث يعتبر الفن أساسًا لرقي الشعوب، والتكنولوجيا مقياسًا لتطور المجتمعات، حيث تقوم الفرق المشاركة بمحاولة إيجاد حلول وطرق إبداعية جديدة لنشر الفنون في العالم عن طريق استخدام الأدوات التكنولوجية.

يشارك بالبطولة بكافة فئاتها هذا العام نخبة من المدارس والمؤسسات التعليمية التي تهتم بعلوم الروبوت والتكنولوجيا والتعليم في مصر، بما يزيد عن 5400 طالب/ طالبة من مختلف المراحل العمرية، يمثلون 800 فريقًا من 18 محافظة مصرية، كما سيشارك نحو 200 حكم من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين وأكاديمين في تحكيم مشاريع الطلاب وأكثر من 500 متطوع / متطوعة لتنظيم الحدث ومساعدة الطلاب.