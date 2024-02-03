السبت 03 فبراير 2024
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محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية يناقش "قضايا الحداثة" فى معرض القاهرة للكتاب

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

استضافت القاعة الرئيسية لمعرض  القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، حوارًا فكريًا للدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع، تحت عنوان "قضايا الحداثة"، أدارها الدكتور أنور مغيث.

وأكد الدكتور أحمد زايد، خلال اللقاء، أننا نعيش اليوم فى منظومة حداثية واحدة تتمثل فى مشروع عالمى يتشكل من خلال "العولمة"، ورغم ذلك فالمنظومة الحداثية الحالية ليست هى المنظومة المثالية، فرغم وجهها المشرق فى مجالات العلم والفن والفكر، إلا أنها من ناحية أخرى فيها مشكلات تتمثل فى تهميش وتلكؤ يظهر فى تعاملها مع مشكلات العالم العربى من صراعات وما أسموه بالفوضى الخلاقة.

وأضاف أن الحرب على غزة أثبتت بالدليل القاطع أن الحداثة العالمية ليست هى النموذج الأمثل، وأن الحداثة على أرض الواقع كانت تعنى قتل قيم الحق التى نادى بها "كانت" فى مقابل إحياء المصالح السياسية والاقتصادية، واستعمار الشعوب ممثلة قيم "ميكافيلى".

كما أضاف أن الحرب على غزة أظهرت لنا أن هناك وجهين للحداثة، وجهًا سائلًا تبرئ من خلاله نفسها وذمتها بأشياء مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومشروعات التنمية البشرية وغيرها، وآخر لزجًا يتمثل فى مماطلة الغرب فى حل مشكلة فلسطين، أو فى القضاء على الجماعات المتطرفة ومواجهتها كما فى جماعة الحوثيين، مشيرًا إلى أن الإنسانية فى حاجة إلى حداثة مؤنسنة.

المشروع العربي في الحداثة

وتناول الدكتور أحمد زايد بالشرح ما يسمى بالمشروع العربى فى الحداثة، وكيف يرجعه البعض إلى عصر محمد على باشا والبعض الآخر إلى الحملة الفرنسية أو إلى حسن العطار، حيث استقبلنا الحداثة فى العالم العربى على بنية تقليدية غير متجانسة، وأصبحنا أمام شكل حداثي، ولكن فى قلبه تقليدى يعلو فيه مثلًا صوت القبيلة.

وأضاف أن من مظاهر الحداثات العربية التوجس من الغرب والحداثة نفسها، بأن نأخذها ونحاول أن نعربها أو نؤسلمها، كذلك فإننا نملك عقل الحداثة ولكن دون أن نفكر به، وعندما تصطدم قيم الحداثة بالتقاليد فإن الأخيرة هى التى دائمًا تنتصر، وهو ما يعنى أننا فى عالمنا العربى أمام مجتمع حديث، ولكنه لا يملك قيم الحداثة.

واستهل الدكتور أحمد زايد بالشرح الدور المهم الذى يمكن أن يلعبه التعليم فى نشر وخلق قيم الحداثة، ولكن هذا مشروط بأن تكون منظومة التعليم نفسها حداثية، كما كانت فى بداياتها أيام أحمد لطفى السيد، حيث يتعلم الطلاب قيم العقل القائمة على التعدد، وليس على التقليد الذى يزحف ويوقف عمل العقل، مشيرًا إلى أن التباين يخلق نماذج قابلة لأن تعمل مع بعضها البعض مثل الخلية، بعكس التعدد الذى يخلق أنماطًا غير قابلة للتكامل والعمل الجماعى.

كما تناول الدكتور زايد مفهوم ما بعد الحداثة، وأكد أنه ليس هناك من تناقض بين الدين والحداثة، كما يعتقد البعض، وأنه يمكن التوفيق بينهما، وأن التناقض فى التفسير للدين، وهل هو تفسير ابن تيمية أم الإمام المجدد محمد عبده.

معرض القاهره الدولي للكتاب الدكتور أحمد زايد مكتبة الاسكندرية قضايا الحداثة الحرب على غزة

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