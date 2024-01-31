الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتبة الإسكندرية توقع إتفاقية تعاون مع جامعة الإسكندرية

توقيع اتفاقية التعاون
توقيع اتفاقية التعاون

شهدت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الإسكندرية، خاصة بتجديد مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، بحضور كلًا من الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.


وتعد هذه المذكرة امتدادًا لمذكرة التفاهم السابق توقيعها بين الطرفين في 2007، والتي أسفرت عن إنشاء مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية.
 

توسيع نشاط المكتبة مع جامعة الإسكندرية

وأعرب الدكتور أحمد زايد، عن سعادته بوجود مثل هذا التعاون الممتد بين المكتبة والجامعة، قائلًا إن هناك علاقة قوية تجمع المؤسستين، مؤكدًا أهمية هذا المركز للباحثين، مضيفًا أن المكتبة بصدد توسيع نشاطها مع الجامعة وإنشاء برامج أخري.

وقال رئيس جامعة الإسكندرية، في كلمته، إن المكتبة هي منارة الدولة المصرية وأن جامعة الإسكندرية تعتبر امتدادًا لها وأن هناك انفتاح مع جامعات العالم، وأن الهدف هو تطوير برامج أكثر مع المكتبة وزيادة التعاون مع الجامعات الدولية، كما أضاف أن هناك شراكة مع المكتبة لإنشاء كلية للدراسات العليا.
 

وذكر الدكتور عماد خليل كبير باحثين ومشرف على مركز الاسكندرية للدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية، أن المركز قد تم إنشائه بمقر المكتبة منذ عام 2008، وهو مركز متميز للدراسات الهلينستية على مستوى الدراسات العليا، إذ يضم على وجه الخصوص تخصصات اللغات والآداب والتاريخ والفلسفة والآثار، حيث تمنح جامعه الإسكندرية درجتي الماجستير والدكتوراه للدارسين بالمركز وفق القواعد المتبعة في منح الدرجات العلمية والشهادات بالجامعة.

يذكر أن هذه المذكرة هي استمرار للتعاون القائم بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية، والذي بدأ منذ انشاء المكتبة، وامتد على مر السنوات إلى شتي المجالات والأنشطة التي تتم بالتعاون بين الجهتين.

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