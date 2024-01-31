الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة الإسكندرية: انتهاء جميع الاستعدادات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثانى

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية خلال اجتماع مجلس الجامعة، على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثانى، وقدم  الشكر لعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بجميع كليات ومعاهد الجامعة، على الانضباط الكامل فى تنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول وإتمامها على النحو الأكمل، لافتًا إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب فى اسرع وقت.

إعداد خطة للأنشطة الطلابية واكتشاف المواهب 

 ووافق المجلس على تشكيل لجنة ممثلة من جميع قطاعات الجامعة لإعداد خطة الأنشطة الطلابية تبدأ فعالياتها مع بداية الفصل الدراسي الثانى وتستهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والإجتماعية.

ووافق المجلس على تخصيص 20 منحة من الجامعة لمرحلة الماجستير بكلية التربية النوعية بتخفيض 50% من قيمة الساعة المعتمدة.

 ووافق المجلس على قبول الإهداءات المقدمة من الغرفة التجارية بالإسكندرية لكلية الهندسة عبارة عن مجموعة أجهزة خاصة بمحطة طاقة شمسية بقيمة 8.5 مليون جنيه.

وكرم المجلس الدكتور سامى عبد العزيز سالم عميد كلية الطب البيطري لانتهاء فترة عمادته للكلية، متمنيًا له التوفيق والسداد.

ووافق المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) وشركة ACT للحاسبات، وتجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الصيدلة) وجامعة سارلاند بألمانيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا (كلية عمان البحرية الدولية)، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الطب) وجامعة الخليج الطبية، ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والأكاديمية الطبية العسكرية في مجالات البحوث والتعليم والتدريب وخدمة المجتمع فى نطاق الرعاية الصحية، وتجديد اتفاقية التعاون العلمي في مجال الدراسات العليا والبحوث بين جامعة الإسكندرية (معهد الدراسات اللغوية والترجمة بكلية الآداب) وكلية اللغة والإعلام بالإسكندرية- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبروتوكول التعاون المشترك والمزمع إبرامه بين جامعة الإسكندرية والجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة والأسرة وإتفاق التعاون بين جامعة الإسكندرية (مركز تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية) لبرنامج CIs Spark والمجلس الأمريكى للتعليم الدولىACTR/ACCELS.

ترقية 20 عضوا من هيئة التدريس 

 ووافق المجلس على ترقية 20عضو هيئة تدريس 14 إلى وظيفة أستاذ و10 إلى وظيفة أستاذ مساعد وتعيين 18 مدرس، ومنح 85 درجة دكتوراه و125 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

جامعة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني إعلان النتائج اكتشاف المواهب مجلس جامعة الإسكندرية

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