الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصدارات مكتبة الإسكندرية تشهد إقبالًا غير مسبوق بمعرض الكتاب

جناح مكتبة الإسكندرية
جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي الدولي للكتاب

شهدت إصدارات مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 إقبالًا كثيفًا وغير مسبوق في تاريخ مشاركات المكتبة بالمعرض من قِبل جمهور المعرض، حيث شهدت أجنحة المكتبة بالمعرض توافد وتزاحم شديد من الجمهور خلال الأسبوع الأول المُنعقد من المعرض.

عناوين تصدرت الأكثر مبيعًا بمعرض الكتاب 


وتصدرت العناوين التالية قائمة الأكثر مبيعًا بين الإصدارات التي تشارك بها المكتبة في المعرض هذا العام مثل: الأعداد المختلفة من سلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب" أبرزها كتيب "الخوارزمي رجل غير تاريخ العالم" وكتيب "عبد الرحمن بدوي.. الرحلة الفكرية لفيلسوف مصري"، وكتاب "مطبعة بولاق"، وكتاب "عبقرية التأليف العربي"، والجزئين الأول والثاني من كتاب "مقالات في الآثار ولحضارة الإسلامية"، والعددين 51 و52 من مجلة "ذاكرة مصر"، وموسوعة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين"، وكتاب "ضبط النص بين المخطوط والمطبوع"، وغيرها من العديد من إصدارات المكتبة التي تتميز بالتعددية في متخلف تخصصات العلوم والمعارف الإنسانية، بجانب التنوع في أساليب الطباعة من طبعة فاخرة إلي طبعة اقتصادية (شعبية) حرصًا من المكتبة علي أن يتناسب منتجها الثقافي كافة أطياف وشرائح المجتمع.

550 عنوان من أحدث وأبرز إصدارات مكتبة الإسكندرية 

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك بمعرض القاهرة الدولي هذا العام بجناحين أحدهما مخصص للبيع في صالة 1 جناح رقم A1، وآخر مخصص للعرض والاطلاع بقاعة 3 جناح رقم B55، تقدم المكتبة من خلالهما إلى جمهور المعرض أكثر من 550 عنوان من أحدث وأبرز إصداراتها، كما حصرت مكتبة الإسكندرية علي تقديم ما هو مميز لجمهور المعرض هذا العام فخصصت خصم يصل من 20% حتي 75% علي كافة مطبوعاتها ينتهي هذا الخصم بانتهاء فعاليات المعرض.

جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي الدولي للكتاب
جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي الدولي للكتاب
جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي الدولي للكتاب
جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي الدولي للكتاب
جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي الدولي للكتاب
جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي الدولي للكتاب
جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي الدولي للكتاب
جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي الدولي للكتاب
IMG-20240201-WA0012
IMG-20240201-WA0012
مكتبة الاسكندرية معرض القاهره الدولي للكتاب احدث الإصدارات اقبال الجمهور تخفيضات المعرض

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