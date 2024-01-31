سفير الإتحاد الأوروبي: لابد من تحويل الشراكة بملف المياه لخطوات عملية

قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يهتم بصورة كبيرة بملف المياه وهناك منظمات ودول كثيرة نتعاون معها بهذا المجال في منطقة البحر المتوسط، ومنها الشراكة مع مصر التي تواجه تحديات كبيرة كدولة في هذا الملف.

وأضاف برجر، خلال كلمته في مؤتمر مناقشة قضايا المياه بمشاركة سفراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، بالغرفة التجارية بالإسكندرية، نفكر فيما يمكن عمله من أجل مصلحة قضية المياه في مصر، وما تشمله من جوانب عدة منها محطات المياه، والصرف والتعامل مع مياه الأمطار، كما ندعم الشركات الناشئة المهتمة بهذا المجال، وألتقينا بعضها بالفعل لما لديها من أفكار رائعة تخص المياه.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن اختيار الإسكندرية ضمن الشراكة جاء لارتباطها مع أوروبا بقنوات مائية مفتوحة، ولهذا نعمل سويا مع الشركاء لدعم مختلف الملفات، وهناك مذكرة تفاهم إطارية وقعت بين مصر والاتحاد يجب أن تترجم إلى خطوات عملية للوصول لإدارة ملف المياه بشكل جيد، وتنضم مصر بهذه المذكرة للعديد من البرامج البحثية، بجانب التعاون مع المختصين بتغير المناخ وتأثيراته الاقتصادية والتجارية.

وكان قد استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بديوان عام محافظة الإسكندرية، السفير كريستيان برجر سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث أهم القضايا والمشروعات الخاصة بالمياه والتغيرات المناخية.

وأكد المحافظ على التعاون المثمر والبناء بين محافظة الإسكندرية والاتحاد الأوروبي وخاصة في مجال مشروعات تطوير البنية التحتية التي تخدم المناطق الأكثر احتياجًا، والتي تتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية، ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الشريف، أن الإسكندرية من أكثر المدن المهددة بالتغيرات المناخية التي يعاني منها العالم بأكمله ولكن الإسكندرية تتأثر بشكل كبير وملحوظ، ونظرًا لكونها أقدم سكندريات العالم وبها أقدم شارع بالتاريخ تحتاج لتضافر العديد من الجهود لمواجهة تلك التغيرات التي تجلت بوضوح في السنوات الأخيرة من زيادة هطول الأمطار بكميات أكبر ولفترات أطول وزيادة سرعة الرياح بشكل أكبر فضلًا عن تآكل شواطئ المحافظة وارتفاع منسوب سطح البحر مما أثر على البنية التحتية للمحافظة، لذا حظيت الإسكندرية باهتمام الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لمواجهة تلك التغيرات المناخية لعل أهمها الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ من النحر للحفاظ على شواطئ الإسكندرية لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت والآثار الموجودة بالمدينة.