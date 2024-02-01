الخميس 01 فبراير 2024
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نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية على البوابة الإلكترونية، حيث تزايد البحث عن مواقع إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول  2024 بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من محافظ الإسكندرية، للتعرف على نتائج الطلاب عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعًا في عملية البحث عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي، الفصل الدراسي الأول، وذلك عقب متابعة وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لأعمال التصحيح ورصد الدرجات والتي قد أوشكت على الانتهاء، وأصبح الطلاب وأولياء الأمور في حالة ترقب لإعلان النتيجة رسميًا.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية

تم اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024، اليوم، حيث أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن نسبة النجاح بلغت83.6٪، وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين وأولياء الأمور بالنجاح، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

عبر الدستور.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم | رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي  عبر البوابة الإلكترونية

عقب إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية، توفر المحافظة الاستعلام عن نتائج الطلاب بكافة المدارس التابعة للإدارات التعليمية التسع، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم ودرجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال البوابة الإلكترونية، وبوابة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

من خلال رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، يمكن الاستعلام عن النتائج، حيث أشار الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم إلى أنه تم رفع النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم من هنا:
http://www.alexandria.gov.eg
www.alex-edu.co

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104000 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 103420 طالبًا وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50 % فأكثر بلغ 86490 طالبًا وطالبة، وأدى طلاب الإعدادية بالإسكندرية امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثان، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب.

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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

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