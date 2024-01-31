الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مناقشة "استراتيجيات دعم المرأة.. التحديات والفرص" بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، اجتماع الخبراء بعنوان "استراتيجيات دعم المرأة.. التحديات والفرص"، بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR، وذلك يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يأتي اجتماع الخبراء تحت عنوان "استراتيجيات دعم المرأة.. التحديات والفرص" في سياق عالمي يشهد تزايدًا في التفاعلات والجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة في المجتمع. إن تسليط الضوء على هذا الجانب يعكس الاعتراف بأن تمكين المرأة ليس فقط أمرًا إنسانيًا وعادلًا، بل يعد أيضًا استثمارًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. فالمرأة، بوصفها جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، تحمل إمكانات هائلة تستحق أن تُستثمر وتُطوَّر. ومع ذلك، فإن واقع التحديات التي تواجه المرأة، سواء كانت اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية، يجعل من الضروري بذل جهود مستمرة ومنظمة لتبني استراتيجيات فعّالة لدعمها وتمكينها. 

من هنا، يأتي أهمية هذا الاجتماع في توفير منصة للتفاعل والتبادل بين الخبراء والمختصين في هذا المجال، لاستعراض التحديات المحددة والفرص المتاحة، وتطوير استراتيجيات متكاملة ومستدامة لتعزيز دور المرأة في مختلف جوانب الحياة والمجتمع.

يشارك في الاجتماع نخبة من الخبراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وصناع القرار، وأساتذة الجامعة، والقضاة، وغيرهم من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضايا المرأة.

وكانت قد عقدت مكتبة الإسكندرية، اليوم، رابع حلقات سلسلة محاضرات العلوم الإجتماعية في عالم متغير، بندوة تحت عنوان "المدن العربية وفوضى المنصات الإعلامية (صراع أزمنة ثلاثة)، عبر تطبيق زووم، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور خالد عمر بن ققه، الكاتب والباحث والأستاذ السابق بجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران.

وأكد الدكتور أحمد زايد، استمرار سلسلة المحاضرات التي تناقش القضايا الإجتماعية والفكرية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الثقافي الرائد في المنطقة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصدر كتابًا هذا العام يجمع نتاج هذه النقاشات، على أن تقوم المكتبة بدعوة المهتمين بالسوسيولوجيا لعقد لقاءات مماثلة خلال العام المقبل.

مكتبة الاسكندرية دراسات المرأة استراتيجيات دعم المرأة التحديات والفرص مفوضية شؤون اللاجئين

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