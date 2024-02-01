مكتبة الإسكندرية تختتم فعاليات ثانى مسابقات "فيرست ليجو ليج" 2024

مكتبة الإسكندرية مساء اليوم، ختام فعاليات ثاني مسابقات بطولة مصر التاسعة عشرة للروبوت "فيرست ليجو ليج" تحت عنوان "فيرست ليجو إكسبلور" للفئة العمرية من سن 6 سنوات إلى 10 سنوات، والتي امتدت علي مدار ثلاثة أيام من 30 يناير حتي 1 فبراير 2024 داخل مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وأشاد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بفعاليات البطولة الأكبر بالشرق الأوسط والخاصة بإبداعات الأطفال والنشء في مجال البحث والروبوت والذكاء الاصطناعي، مبديًا إعجابه الشديد بطريقة طرح الأطفال لحلول وأفكار تقنية وابتكارات ضمن مشروعاتهم المُقدمة بالمسابقة.

وأكد الدكتور أحمد زايد، أثناء تفقده فعاليات المسابقة، أن الاهتمام بهذا النمط من التعليم والمعرفة بعلوم العصر الحديث وتقديمه للأطفال والنشء بصورة تعليمية سلسلة ومبسطة يعد ركيزة أساسية للاستثمار في مستقبل أفضل لوطننا الحبيب، بما يتماشي مع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الذي تشهده كافة المجالات.

كما توجه الدكتور أحمد زايد، بالشكر والتقدير إلى كافة العاملين بمركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي تحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس القطاع وإدارة المهندسة هناء حسني مديرة المركز علي الجهود الكبيرة التي يبذلونها على مدار 4 أشهر لتنظيم البطولة والخروج بها بهذا الشكل الرائع والمثمر.

شارك في مسابقة "فيرست ليجو ليج إكسبلور" 2700 طالب وطالبة، بإجمالي عدد 450 فريقا من 17 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث خضعوا على مدار الأشهر الماضية لعدد مكثف من ورش العمل التدريبية المتخصصة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي مستخدمين الحقائب التكنولوجية المصممة لموضوع المسابقة، لإيجاد حلول وطرق إبداعية جديدة لنشر الفنون في العالم مستخدمين الأدوات التكنولوجية.

وتنظم مكتبة الإسكندرية البطولة هذا العام بفئاتها الثلاث من خلال مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بالتعاون مع مؤسسة تكنو فيوتشر مصر، خلال الفترة من 28 يناير وحتى 7 فبراير 2024، علمًا بأن مسابقات البطولة سيتم اختتامها بمسابقة (فيرست ليجو شالنج) للفئة العمرية من 9 إلى 12 عاما علي مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 5 حتي 7 فبراير 2024.

مسابقات فيرست هي المسابقة الرائدة في مجال البحث والروبوت والذكاء الاصطناعي تعتمد على طرح مشاكل حقيقية تواجه عالمنا لصغار المشاركين لتعمل الفرق على إيجاد حلول لها من خلال عمل بحث علمي عن موضوع المسابقة، وتصميم وبرمجة نموذج متحرك من الروبوتات وعرض نتائج البحث من خلال لوحة عرض يصممها الفريق، كما تعد مسابقات فيرست هي أكبر المسابقات عالميًا في مجال برمجة الروبوت والعلوم والهندسة، ينظمها اتحاد فيرست ليجو FIRST LEGO بالولايات المتحدة الأمريكية ويتم تنظيمها داخل مصر منذ 19 عاما تحت رعاية مكتبة الإسكندرية ورعاية الموهوبين.