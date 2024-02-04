الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وآخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية

الثانوية العامة 2024
الثانوية العامة 2024

يزداد البحث عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 مع اقتراب بداية الفصل الدراسي الثاني واستعداد الطلاب للترم الجديد خاصة مع اقتراب آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.

 

نوضح في التقرير التالي موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2023/2024.

 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم امتحانات الثانوية العامة بحيث تكون 15 يونيو 2024 وتستمر لمدة شهر تقريبًا. 

 

ولكن يمكن أن يتغير هذا الموعد إما بالتقديم أو بالتأخير حيث يوافق 15 يونيو يوم وقفة عرفة ويكون أول أيام عيد الأضحى 16 يونيو 2024. 

 

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 

 

مع العلم أنه يجب على الطلاب تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اضغط هنا 

يتم تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني الموحد من أجل تسجيل استمارة الثانوية العامة 

ويجب أن يتأكد الطلاب لكل شعبة من تسجيل المواد التي يمتحنون فيها بكل دقة.

 

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 

 

يكون آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة يوم الخميس ٢٢ فبراير 2024، وبعد تسجيل الاستمارة الالكترونية يتم طباعتها وتسليمها إلى المدارس ويبدأ التسليم من 11 فبراير وينتهي الخميس 29 فبراير 2024. 

 

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثانى الثانوي"ترم أول" بالرقم القومى 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 

 

يكون توزيع مواد الثانوية العامة وفق النظام المتبع في العام حيث لم يطرأ أي تغيير في نظام الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023/2024 

المجموع الكلي 410  درجة 

اللغة العربية: درجة النجاح 40 درجة والمجموع الكلي 80 درجة 

اللغة الأجنبية الأولى: درجة النجاح 25 درجة والمجموع الكلي 50 درجة 

اللغة الأجنبية الثانية: درجة النجاح 20 درجة والمجموع الكلي 40 درجة 

الأحياء: درجة النجاح من 30 درجة والمجموع الكلي 60 درجة 

الجيولوجيا: درجة النجاح 30 درجة والمجموع الكلي 60 درجة 

الكيمياء: درجة النجاح 30 درجة والمجموع الكلي  60 درجة 

الفيزياء: درجة النجاح 30 درجة والمجموع الكلي 60 درجة 

الجبر والهندسة الفراغية: درجة النجاح 15 درجة والمجموع الكلي 30

التفاضل والتكامل: درجة النجاح 15 درجة والمجموع الكلي 30 درجة 

الاستاتيكا: درجة النجاح 15 درجة والمجموع الكلي 30 درجة 

الديناميكا: درجة النجاح من 15 درجة والمجموع الكلي 30 درجة 

التاريخ: درجة النجاح من 30 درجة والمجموع الكلي 60 درجة 

الجغرافيا: درجة النجاح من 30 درجة والمجموع الكلي 60 درجة 

الفلسفة والمنطق:  درجة النجاح من 30 درجة والمجموع الكلي 60 درجة

علم النفس والاجتماع: درجة النجاح من 30 درجة  والمجموع الكلي 60 درجة

 

مواد لا تضاف للمجموع في نتيجة الثانوية العامة 2024

التربية الدينية: المجموع الكلي 25 درجة 

التربية الوطنية: المجموع الكلي 25 درجة 

الاقتصاد والإحصاء: المجموع الكلي 50 درجة

 

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نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط عبر بوابة الثانوية العامة

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موقع وزارة التربية والتعليم.. للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي

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إجراء مهم بشأن تسليم التابلت للصف الأول الثانوي

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