السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجراء مهم بشأن تسليم التابلت للصف الأول الثانوي

تابلت الثانوية
تابلت الثانوية

أعلنت المدارس الثانوية، أنه سيتم استكمال تسليم طلبة الصف الأول الثانوي العام الذين تخلفوا عن استلام التابلت بالفصل الدراسي الأول، بعد العودة من إجازة منتصف العام مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني الأسبوع المقبل، موضحة أن حصول الطالب على التابلت مهم لاحتوائه على مصادر التعلم المختلفة ومن ثم سيتم منحه للطلاب الذين لم يتسلموا بالترم الأول.


وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، موضحة أنه تم تسليم التابلت بعد سداد الطالب رسوم التأمين فى مكاتب البريد والتى تصل إلى 105 جنيهات كما يتم تسليم التابلت بعد تحديثه وربطه بمنصة التعلم ومنصة الامتحانات الإلكترونية، كما تضمنت الأوراق أيضا صورة من شهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة ولي الأمر وإيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال وإقرار تسليم التابلت من المدرسة وإقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.

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أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي: "الطلاب بيتعودوا على التابلت"

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أولياء أمور الصف الاول الثانوي: "التابلت لسه محتاج تعديلات"


وفي سياق آخر تابعت المديريات التعليمية والإدارات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالمدارس، حيث وجهت المديريات بضرورة إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية والابتدائية والإعدادية فى المدارس حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على درجاتهم ومعرفة تقييمهم الحقيقى باختبارات الترم الأول.

وأكدت المديريات التعليمية أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول هى بمثابة تقييم لمستوى الطالب ومعرفة نقاط القوة للحفاظ عليها ونقاط الضعف لتقويتها لدى الطالب ولا يوجد نجاح أو رسوب فى نتيجة صفوف النقل بالترم الأول لأن درجات الطالب مكملة لمجموع درجاته بالفصل الدراسي الثاني أما نتيجة الشهادة الإعدادية فيحدد المجموع النهائي للطالب للعام الدراسى بعد أدائه امتحانات الفصل الدراسى الثانى ومن ثم الدرجات الكلية التى يتقدم بها التلميذ لتنسيق المرحلة الثانوية

التابلت أجازة منتصف العام المدارس الثانوية وزارة التربية والتعليم الصف الأول الثانوي استلام التابلت

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