الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

منها تساقط الشعر وأمراض القلب.. أبرز أضرار الإفراط في تناول المكملات الغذائية

المكملات الغذائية
المكملات الغذائية

في عصر يعتمد فيه الكثيرون على المكملات الغذائية لتعزيز صحتهم، يصبح الحذر والتوعية حول كميات الاستهلاك أمرًا ضروريًا، إن استخدام المكملات بشكل مفرط قد ينطوي على تحديات صحية قد تفوق الفوائد المتوقعة.

في هذا التقرير يستعرض موقع "الدستور" تأثيرات الإفراط في تناول المكملات الغذائية على الصحة، وفهم الجوانب السلبية المحتملة والتوازن في استخدام هذه المكملات، ومن خلال فحص تأثيرات الإفراط في تناول المكملات، نسعى إلى توعية القراء حول ضرورة اتباع توجيهات الاستهلاك والتشاور مع الخبراء الصحيين لضمان الاستفادة الأمثل من هذه المكملات دون التعرض للمخاطر الصحية.

وتعتبر المكملات الغذائية خيارًا شائعًا للعديد من الأفراد الذين يسعون لتعزيز نظامهم الغذائي وتحسين صحتهم. ومع ذلك، يجب على الأفراد أخذ الحذر والانتباه للكميات التي يتناولونها، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول المكملات الغذائية إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها.

الفيتامينات والمعادن

على الرغم من أهمية الفيتامينات والمعادن للصحة، فإن تناول كميات زائدة قد يتسبب في مشاكل صحية، فمثلًا، فإن الإفراط في فيتامين A يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر ومشاكل في الكبد.

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الدهون الزائدة والبروتينات

بعض المكملات الغذائية قد تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والبروتينات. الإفراط في تناولها يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والكلى وغيرها.

 المكملات العشبية 

تعتبر المكملات العشبية جزءًا من تاريخ الطب التقليدي، ولكن قد يكون لديها آثار جانبية. يجب على الأفراد الانتباه إلى تفاعلات هذه المكملات مع الأدوية الأخرى.

في النهاية، يجب أن يكون تناول المكملات الغذائية متوازنًا ومدروسًا، ويفضل استشارة الطبيب قبل بدء أي نظام غذائي مكمل لضمان عدم تعريض الصحة للخطر. وتوعية الأفراد حول أضرار الإفراط في تناول المكملات الغذائية تساهم في تعزيز استخدامها بطريقة آمنة وفعالة

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