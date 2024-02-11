الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فى يوم الزواج العالمى 11 فبراير.. نصائح مهمة لإنجاح زواجك

يوم الزواج العالمي
يوم الزواج العالمي

يحتفل العالم بـ يوم الزواج العالمي في 11 فبراير من كل عام، ويهدف هذا الاحتفال بهذا اليوم بهدف تسليط الضوء على أهمية الالتزام والاحترام والتواصل والاستعداد للنمو معًا من أجل استمرار العلاقة الزوجية. 

ويعد الزواج مؤسسة مهمة تجلب الاستقرار والدعم العاطفي والرفقة في حياة الإنسان، كما أنه يعطي فرصة لبناء أسرة سوية، ووفقًا لموقع "hindustantimes" نرصد لكم في يوم الزواج العالمي نصائح مهمة جدًا لإنجاح زواجك مع شريك حياتك، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

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في يوم الزواج العالمي.. نصائح لإنجاح زواجك

1 - التواصل: قضاء الوقت مع بعضكما البعض والتواصل بانتظام هو مفتاح الزواج السعيد، لأنه يحسن التفاهم والتواصل.

2 - الاحترام المتبادل: إظهار الاحترام لآراء ووجهات نظر الآخر، وتقدير الجهود يمكن أن يقطع شوطًا طويلا في نجاح الزواج.

3 - قضاء وقت ممتع: من خلال إعطاء الأولوية لبعضكما البعض والقيام بالأنشطة التي تقوي الرابطة الزوجية تساعد على خلق الذكريات وإزالة سوء الفهم.

3 - التعاطف: مارس التعاطف من خلال الاستماع إلى احتياجات شريكك وعواطفه ومحاولة فهم وجهة نظره.

 

تاريخ الاحتفال بـ يوم الزواج العالمي

يعود تاريخ يوم الزواج العالمي إلى عام 1981 عندما طلبت مدينة باتون روج بولاية لويزيانا من رئيس البلدية والحاكم والأسقف إعلان يوم القديس فالنتين باعتباره "نحن نؤمن بيوم الزواج".

لاقت الفكرة نجاحًا كبيرًا، وفي العام التالي، اعترف 43 حاكمًا رسميًا بهذا اليوم واعتمدوه يومًا عالميًا للزواج، ليتم الاحتفال به كل عام في يوم الأحد الثاني من شهر فبراير اعتبارًا من عام 1983 فصاعدًا.

وفي عام 1993، منح البابا يوحنا بولس الثاني بركاته الرسولية بمناسبة يوم الزواج العالمي، والآن توسعت الاحتفالات بهذا اليوم الخاص في جميع أنحاء العالم.

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