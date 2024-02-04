الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"فحوصات ما قبل الزواج وصحة الأسرة".. ندوة لمركز إعلام مطروح بالأمومة والطفولة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد مركز إعلام مطروح اليوم الأحد ندوة بعنوان "فحوصات ما قبل الزواج وصحة الأسرة" في مقر مركز رعاية الأمومة والطفولة بمطروح، وذلك استمرارًا لتنفيذ حملة تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها الدكتور أحمد يحي، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات، خلال شهري يناير وفبراير 2024 تحت شعار "أسرتك ثروتك".

وأوضحت الدكتورة هبة محمد ترماز، مدير مركز رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة، أهمية الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج والتي توفرها وزارة الصحة بأجر رمزي، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من تلك الفحوصات هو ضمان زواج آمن وأسرة سليمة خالية من الأمراض. وأشارت إلى أنه يجب إجراء الفحوصات قبل 6 أشهر من الزواج، ويتم استلام نتائج الفحص خلال 14 يومًا من إجراء الفحص. وتكون الشهادة المستخرجة بعد الفحص سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ صلاحية استخراجها.


أن مناقشة النتائج الخاصة بالفحص تتم بسرية وخصوصية ومن خلال المتخصصين في جلسة استشارية بالوحدة الصحية، مشيرة إلى أن الوحدة الصحية المسؤولة عن إجراء هذه الفحوصات هي وحدة السادات الصحية بمدينة مرسى مطروح، وبرسوم رمزية 180 جنيهًا في مقابل عدد التحاليل التي يتم إجراؤها وهي: تحاليل قياس السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وقياس نسبة الهيموجلوبين وفصيلة الدم، وعامل ريساس (Rh)، كما تضم قائمة التحاليل تحاليل الأمراض المعدية مثل الإيدز وفيروس سي وفيروس بي، وتحليل أنيميا البحر المتوسط.

وأشارت مدير مركز رعاية الأمومة والطفولة إلى أن شهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج تعتبر من الوثائق الهامة لإتمام الزواج، حيث يقوم المقبلين على الزواج بالحضور إلى الوحدة الصحية ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية والتاريخ المرضي إن وجد، وإذا كان أي من الطرفين يعاني من أي أمراض. وأوضحت أن عملية المشورة تتم من خلال فريق طبي يتم تدريبه جيدًا لتقديم النصائح والإرشادات للمقبلين على الزواج، منها التحدث مع الزوجين عن تنظيم الأسرة، والأمراض التي قد تنتقل عن طريق العلاقة الزوجية، وكيفية الوقاية منها، والحماية وتقديم نصائح للحمل والولادة.

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