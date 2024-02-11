الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|الأهلى يحتل المركز الرابع بين أندية العالم.. وحقيقة عودة الفنان حسام حبيب وشيرين

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

 شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

التأريخ والإحصاء: الأهلى يحتل المركز الرابع بين أندية العالم.. والزمالك فى المركز الـ138

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عن تصنيف الأندية في العالم لشهر فبراير لعام 2024، والذي شهد تواجد النادي الأهلي في مركز متقدم.

وتواجد الأهلي في المركز الرابع بين أندية العالم، بينما احتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب ومن بعده ريال مدريد وإنتر ميلان.

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حقيقة عودة الفنان حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

حالة من الجدل أثارها الثنائي شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، بعدما تداول رواد السوشيال ميديا عددا من المنشورات تفيد بعودة الثنائي مرة أخرى بعد الانفصال الأخير الذي وقع بينهما مع جعل اسميهما متصدري الترند.

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ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تُعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها.

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ضياء السيد يطالب بإلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى كأس الأمم

انتقد ضياء السيد، المحلل الرياضي، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الإفريقية، التي جمعت بين جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية، واصفًا إياها بأنها «مباراة دون دوافع»، ويجب أن يتم إلغاؤها من الآن.

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سرايا القدس تقصف تمركزًا لـ جنود إسرائيليين غرب خان يونس

أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها أمس السبت، عن أن مقاتليها قصفوا تمركزًا لجنود إسرائيليين بعد عودتهم من مناطق اشتباك في محاور التقدم غرب خان يونس.

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كأس الأمم الدواجن حسام حبيب وشيرين الزمالك الاهلى

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