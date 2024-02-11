الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

تُعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها، وتعتبر الفراخ من السلع الأساسية التي يهتم بها المواطنون، وتشهد أسعارها تقلبات متكررة خلال فترات العام، وخلال عام 2023 شهدت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا.

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن الرئيسية

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

ويحتوي التقرير على كل تفاصيل أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، وهي: الفراخ، وأمهات الفراخ البيضاء، والبط، وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الدواجن تختلف أسعارها في المحافظات التي تحظى بنسب عالية سواء في الإنتاج أو التربية، ولذلك يتم تحديد السعر بناء على القوى التنافسية الضيقة في المنطقة ذاتها وصولًا إلى القوى التنافسية الكبرى على المستوى العام.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 فبراير 2024

تمثل أسعار الدواجن اهتمامًا للقارئ المصري بشكل يومي على "جوجل"، وإليكم تقريرًا عن أسعار الدواجن، وفقًا لآخر تطورات السوق الداجنة، كالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 91 و92 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 110 و111 جنيهًا.

 سعر كيلو الفراخ البلدي

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 125 و126 جنيهًا.

سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 77 و78 جنيهًا.

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سعر البانيه اليوم الأحد 11 فبراير 2024

تصل أسعار البانيه في محلات الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 190 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 11.00 و12.00 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 8 و9.9 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 7.50 و8.00 جنيهات.

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 90 و91 جنيهًا، ووصل سعر لحم البط المولار بين 60 و61 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 150 و151 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 148 و149 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 144 و145 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.25 و2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان أبيض هجين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان هجين بياض البالغ من العمر 14 يومًا ما بين 5.50 و6 جنيهات.

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