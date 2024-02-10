زاد البحث عن أسعار علف الدواجن اليوم 10 فبراير 2024 مع ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المصرية مع اقتراب شهر رمضان المبارك ورغبة ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الرئيسية لتوفير للجهد والوقت لرغبتهم للتفرغ للعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى.

أسعار علف الدواجن اليوم السبت 10 فبراير 2024

جاءت قائمة أسعار علف الدواجن اليوم السبت 10 فبراير 2024 في الأسواق المصرية وتختلف وفقا لجودتها والتي تعد مفيدة جدا للطيور لحمايتها من الأمراض المعدية وتساعد على نموها نمو صحيح دون أى أمراض وتحفظ قيمتها الغذائية كما يلي:-

بلغ سعر أعلاف البادي بنسبة بروتين 23% نحو 21 ألف و900 جنيه.

بلغ سعر أعلاف نامي بنسبة بروتين 21% نحو 21 ألف و800 جنيه.

بلغ سعر أعلاف ناهي بنسبة بروتين 19% نحو 21 ألف 700 جنيه.

بلغ سعر أعلاف بادي نامي بنسبة بروتين 23% نحو 21 ألف و200 جنيه.

أسعار الذرة والفول الصويا في الأسواق

جاءت أسعار الذرة والفول الصويا في الأسواق المصرية كما يلي:-

سجل سعر طن ذرة أرجنتيني نحو 16500 ألف جنيه.

سجل سعر طن ذرة البرازيلي نحو 16500 ألف جنيه.

سجل سعر طن ذرة الأوكراني نحو 15500 ألف جنيه.

سجل سعر طن ذرة التركي نحو 15600 ألف جنيه.

سجل سعر طن صويا 46 % نحو 39 ألف جنيه.

سجل سعر طن صويا 44 % نحو 38 ألف جنيه.

سجل سعر طن الذرو الكورن فلاك نحو 19600 جنيه.

سعر طن الجلوتوفيد نحو 16000 جنيه.

سعر طن الردة نحو 15000 جنيه.

سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60 % سجل نحو 47000 جنيه.

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية 2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 89 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجلت أسعار الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 111 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 122 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجلت أسعار الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 132 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 142 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

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