موعد تسليم استمارة الثانوية العامة للمدارس 2024.. والأوراق المطلوبة

يتساءل مئات الآلاف من المواطنين عن موعد تسليم استمارة الثانوية العامة للمدارس لعام 2024، وذلك عقب تسجيلها عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال شهري يناير وفبراير 2024. حيث تعد الاستمارة هي المؤهلة لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي 2023-2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

موعد تسليم استمارة الثانوية العامة للمدارس 2024

انتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية من تسجيل بياناتهم في استمارة الامتحانات يوم 30 يناير 2024. حيث يبدأ موعد تسليم استمارة الثانوية العامة للمدارس في عام 2024 يوم 11 فبراير وينتهي يوم 29 فبراير 2024، وذلك وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي تم الإعلان عنه مسبقًا قبل تفعيل رابط الاستمارة الرسمي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة امتحانات طلاب الثانوية العامة ستكون بنسبة 85% من اختيارات متعددة و15% من الأسئلة مقالية، وذلك من خلال تطبيق نظام "البابل شيت" وفقًا لخطة تطوير الامتحانات والارتقاء بمستوى الطالب المصري في كافة المواد الدراسية.

الأوراق اللازمة لاستمارة امتحانات الثانوية العامة 2023-2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تسليم الأوراق اللازمة لاستمارة امتحانات الثانوية العامة 2023 - 2024 للمدارس مع الاستمارة الإلكترونية المطبوعة والتي تتلخص فيما يلي:-

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمرؤه المسؤول عنه أمام القانون.

أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

إيصال مصروفات سداد رسوم الاستمارة من الهيئة القومية للبريد المصري.

إيصال رسوم الامتحانات من أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري وصورتين منه.

رسوم تأمين التابلت الدراسي ودمغة قيمتها 10 جنيهات.

عدد 4 صور شخصية حديثة للطالب مقاس 4*6 ومدون عليها اسم الطالب رباعي.

امتحانات الثانوية العامة 2024 في مصر

تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الأسئلة المفتوحة والتي تقيس فهم الطالب ونواتج التعليم حيث تأتي الاسئلة من المنهج كاملا بحيث تكون 30 % من أسئلة الامتحانات للمستويات المعرفية والعقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة و30% من الأسئلة للمستويات العليا.

ويتم وضع الأسئلة من بنوك الأسئلة التي يتم إعدادها من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ويكون الامتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.

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