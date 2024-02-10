السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء تسليم استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بالمدارس غدا

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تبدأ مدارس الثانوية العامة، غدا الأحد، استلام استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 من الطلاب، وذلك بعد تسجيلها إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة الماضية.

وأكدت الوزارة، أن المدارس تتسلم الاستمارات من الطلاب ويتم مراجعتها من قبل شئون الطلبة قبل إعادة تسليمها إلى كنترولات الثانوية العامة، حيث تتأكد المدارس من بيانات الطالب بالكامل وخاصة الاسم واللغة الأجنبية الثانية والشعبة وكل البيانات داخل الاستمارة الإلكترونية.

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الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

وأكدت الوزارة، أن الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 جاءت كما يلي:-

- 4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب 

- شهادة ميلاد حديثة 

- إيصال المصروفات وصورة منه 

- إيصال التابلت وصورة منه 

- إيصال الاستمارة (رسوم دخول الامتحان) وصورة منه 

- صورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر 

- إيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانونًا 

- طابع فئة (10) جنيهات باسم دعم وتنمية المشروعات 

- صورة بطاقة الطالب مكتوب عليها رقم تليفون الطالب- هذا البند خاص بالطلاب الراسبين فقط (حوالة بريدية) باسم الإدارة العامة للامتحانات ب 20 جنيها وبيان رسوب من الإدارة التعليمية.

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رابط استمارة الثانوية العامة 2024

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة من خلال هذا الرابط (من هنا).

وأوضحت الوزارة، أنه في إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان، يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية وحفظ البيانات، وطباعتها بكل مشتملاتها.

 على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير الجارى وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 22 يونيو 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2024.

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