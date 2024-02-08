توزيع منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية خلال الفصل الدراسى الثانى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية الترم الثاني ٢٠٢٤.

وجاء توزيع المنهج كالتالي:

الصف الأول الإعدادي

- الوحدة الأولي "التفاعلات الكيميائية" تتضمن الدرس الأول الاتحاد الكيميائي، والدرس الثاني: المركبات الكيميائية، والدرس الثالث المعادلة الكيميائية والتفاعل الكيميائي.

- الوحدة الثانية "القوي والحركة" تتضمن الدرس الأول القوي الأساسية في الطبيعة والدرس الثاني القوي المصاحبة للحركة، والدرس الثالث الحركة.

- الوحدة الثالثة الأرض والكون تتضمن الدرس الأول الأجرام السماوية، والدرس الثاني كوكب الأرض، والدرس الثالث الصخور والمعادن.

- المراجعة العامة والامتحانات العملي.

الصف الثاني الإعدادي

- الوحدة الأولي الحركة النووية تتضمن الدرس الأول الحركة الاهتزازية، والدرس الثاني: الحركة الموجية.

- الوحدة الثانية الصوت والضوء تتضمن الدرس الأول خصائص الموجات الصوتية، والدرس الثاني الطبيعة الموجية للضوء، والدرس الثالث انعكاس وانكسار الضوء.

- الوحدة الثالثة التكاثر واستمرارية النوع تتضمن الدرس الأول التكاثر في النبات والدرس الثاني التكاثر في الإنسان.

- المراجعة العامة.

الصف الثالث الإعدادي

- الوحدة الأولي "التفاعلات الكيميائية" تتضمن الدرس الأول التفاعلات الكيميائية، والدرس الثاني: سرعة التفاعل الكيميائي.

- الوحدة الثانية «الطاقة الكهربية والنشاط الإشعاعي» تتضمن الدرس الأول الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربائي، والدرس الثاني التيار الكهربائي والأعمدة الكهربية، والدرس الثالث النشاط الإشعاعي والطاقة النووية.

- الوحدة الثالثة "الجينات والوراثة" يتضمن الدرس الأول المبادئ الأساسية للوراثة.

- الوحدة الرابعة "التنظيم الهرموني في الإنسان".

منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية

منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية