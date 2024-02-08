الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية خلال الفصل الدراسى الثانى

طلاب المرحلة الإعدادية
طلاب المرحلة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية الترم الثاني ٢٠٢٤.

وجاء توزيع المنهج كالتالي:

الصف الأول الإعدادي

- الوحدة الأولي "التفاعلات الكيميائية" تتضمن الدرس الأول الاتحاد الكيميائي، والدرس الثاني: المركبات الكيميائية، والدرس الثالث المعادلة الكيميائية والتفاعل الكيميائي.

- الوحدة الثانية "القوي والحركة" تتضمن الدرس الأول القوي الأساسية في الطبيعة والدرس الثاني القوي المصاحبة للحركة، والدرس الثالث الحركة.

- الوحدة الثالثة الأرض والكون تتضمن الدرس الأول الأجرام السماوية، والدرس الثاني كوكب الأرض، والدرس الثالث الصخور والمعادن.

- المراجعة العامة والامتحانات العملي.

"تعليم الغربية": مراجعات تعليمية لجميع المراحل الدراسية فى كل المناهج

الصف الثاني الإعدادي

- الوحدة الأولي الحركة النووية تتضمن الدرس الأول الحركة الاهتزازية، والدرس الثاني: الحركة الموجية.

- الوحدة الثانية الصوت والضوء تتضمن الدرس الأول خصائص الموجات الصوتية، والدرس الثاني الطبيعة الموجية للضوء، والدرس الثالث انعكاس وانكسار الضوء.

- الوحدة الثالثة التكاثر واستمرارية النوع تتضمن الدرس الأول التكاثر في النبات والدرس الثاني التكاثر في الإنسان.

- المراجعة العامة.

txt

حجازى: تطوير التعليم لا يتم إلا من خلال المعلم.. والوزارة تحرص على اختياره وفق معايير

الصف الثالث الإعدادي

- الوحدة الأولي "التفاعلات الكيميائية" تتضمن الدرس الأول التفاعلات الكيميائية، والدرس الثاني: سرعة التفاعل الكيميائي.

- الوحدة الثانية «الطاقة الكهربية والنشاط الإشعاعي» تتضمن الدرس الأول الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربائي، والدرس الثاني التيار الكهربائي والأعمدة الكهربية، والدرس الثالث النشاط الإشعاعي والطاقة النووية.

- الوحدة الثالثة "الجينات والوراثة" يتضمن الدرس الأول المبادئ الأساسية للوراثة.

- الوحدة الرابعة "التنظيم الهرموني في الإنسان".

منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية
منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية
منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية
منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية
منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية
منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية
وزيع منهج العلوم طلاب المرحلة الإعدادية الترم الثاني ٢٠٢٤م القوي والحركة التفاعلات الكيميائية الصف الأول الإعدادي لصف الثاني الاعدادي

مواد متعلقة

الهضيبى: الحوار الوطنى نجح فى توحيد الجبهة الداخلية فى مواجهة التحديات

أحزاب: الاصطفاف فى الحوار الوطنى لحل الأزمات التى تواجه الوطن

النائبة نشوى رائف: استكمال مراحل الحوار الوطنى استمرارًا للنهج الصحيح نحو إثراء الحياة السياسية

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة العمل خلال إسبوع.." انفوجراف"

الشعب يختار رئيسه.. المصريون أمام صناديق الاقتراع لأداء «حق الوطن»

الحصاد الأسبوعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. إنفوجراف

عاجل.. المحافظون يدعمون مبادرة الدستور للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"