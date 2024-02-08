توزيع منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية خلال الفصل الدراسى الثانى
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية الترم الثاني ٢٠٢٤.
وجاء توزيع المنهج كالتالي:
الصف الأول الإعدادي
- الوحدة الأولي "التفاعلات الكيميائية" تتضمن الدرس الأول الاتحاد الكيميائي، والدرس الثاني: المركبات الكيميائية، والدرس الثالث المعادلة الكيميائية والتفاعل الكيميائي.
- الوحدة الثانية "القوي والحركة" تتضمن الدرس الأول القوي الأساسية في الطبيعة والدرس الثاني القوي المصاحبة للحركة، والدرس الثالث الحركة.
- الوحدة الثالثة الأرض والكون تتضمن الدرس الأول الأجرام السماوية، والدرس الثاني كوكب الأرض، والدرس الثالث الصخور والمعادن.
- المراجعة العامة والامتحانات العملي.
الصف الثاني الإعدادي
- الوحدة الأولي الحركة النووية تتضمن الدرس الأول الحركة الاهتزازية، والدرس الثاني: الحركة الموجية.
- الوحدة الثانية الصوت والضوء تتضمن الدرس الأول خصائص الموجات الصوتية، والدرس الثاني الطبيعة الموجية للضوء، والدرس الثالث انعكاس وانكسار الضوء.
- الوحدة الثالثة التكاثر واستمرارية النوع تتضمن الدرس الأول التكاثر في النبات والدرس الثاني التكاثر في الإنسان.
- المراجعة العامة.
الصف الثالث الإعدادي
- الوحدة الأولي "التفاعلات الكيميائية" تتضمن الدرس الأول التفاعلات الكيميائية، والدرس الثاني: سرعة التفاعل الكيميائي.
- الوحدة الثانية «الطاقة الكهربية والنشاط الإشعاعي» تتضمن الدرس الأول الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربائي، والدرس الثاني التيار الكهربائي والأعمدة الكهربية، والدرس الثالث النشاط الإشعاعي والطاقة النووية.
- الوحدة الثالثة "الجينات والوراثة" يتضمن الدرس الأول المبادئ الأساسية للوراثة.
- الوحدة الرابعة "التنظيم الهرموني في الإنسان".