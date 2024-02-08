الخميس 08 فبراير 2024
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مصر

حجازى: تطوير التعليم لا يتم إلا من خلال المعلم.. والوزارة تحرص على اختياره وفق معايير

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

تفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، برنامج تدريب مديرى المدارس الحكومية "الإدارة المدرسية على النظام اليابانى" للدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، والمقام خلال يومى ٧ و٨ فبراير ٢٠٢٤، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، الذى تنظمه الإدارة العامة للقيادات التربوية بالتنسيق مع وحدة المدارس المصرية اليابانية.

ويهدف التدريب إلى استكمال خطة نشر أنشطة التوكاتسو والتعريف بفلسفة الإدارة المدرسية على النظام اليابانى وكيفية تطبيقها فى المدارس الحكومية المصرية تمهيدًا لتعميمها على كل مدارس الجمهورية.

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وخلال تفقده للبرنامج التدريبي، أكد الوزير للمديرين الجدد أن تطوير التعليم لا يتم إلا من خلال المعلم، لذا تحرص الوزارة على اختياره وفق معايير وآليات تقويم متطورة، وتدريبه لإعداد معلم متميز.

وأكد الوزير أن خريجى المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود فى إدارة المدرسة، وأن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة، مشددا على أن الوزارة تدعمهم لأداء دورهم على الوجه الأمثل.

وأشار الوزير إلى أنه تم تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، ثم البدء فى المرحلة الإعدادية، وأنه سيتم تطوير المرحلة الثانوية استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم، مضيفًا أن الوزارة حريصة على إشراك المديرين الجدد في المؤتمر القومي للحوار المجتمعي المقرر حول تطوير منظومة الثانوية العامة باعتبارهم جزء رئيسي من هذا الحوار.

وتابع الوزير أنه تماشيًا مع متغيرات العصر، والثورات الصناعية والتحول الرقمى، أصبحت التكنولوجيا تتيح مصادر التعلم، مؤكدًا أنه لابد وأن يكون التعليم منتجًا للمعرفة، وتصبح المناهج مفاهيم كبرى، وأن يصبح التعليم منتجًا للوجدان والقيم.

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كما أكد الوزير أن المبادرات تمثل عنصرا هاما في مواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام تطوير منظومة التعليم، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بالمديرين الجدد فى تدريب الدفعات المقبلة.

جدير بالذكر أن محاور التدريب ترتكز على فلسفة وخصائص التعليم على النظام اليابانى، والإدارة الرئيسية لمدير المدرسة فى التعليم اليابانى، وإعداد الهيكل التنظيمى للمدرسة، وتكوين الفرق الأساسية بالمدرسة، والتنمية المهنية للمعلمين "الحصة البحثية" (lesson study) ، والمتابعة المستمرة وتطور أداء المدرسة، بالإضافة إلى دافعية العاملين نحو تطبيق فلسفة النظام اليابانى فى المدارس.

وقد تضمن التدريب محاضرات نظرية، وورش عمل، ودراسات حالة، ومناقشات جماعية، وتم تنفيذه من خلال مشاركة الخبراء اليابانيين بوحدة المدارس المصرية اليابانية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رباب زيدان، مدير عام الادارة العامة للقيادات التربوية، والدكتور مالك أحمد، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية، وسيتو جوتشى، مدير إدارة التوكاتسو بوحدة المدارس المصرية اليابانية، وأعضاء فريق وحدة التوكاتسو، ومديرى أنشطة التوكاتسو، والخبراء اليابانين بوحدة المدارس المصرية اليابانية.

أنشطة التوكاتسو المدارس المصرية اليابانية المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر تدريب مديرى المدارس النظام اليابانى خريجي المبادرة الرئاسية

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