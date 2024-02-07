أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية يستاءون من نظام التظلم على نتيجة الامتحانات

استاء عدد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، من عدم السماح لهم بالاطلاع على أوراق امتحانات أبنائهم في الشهادة الإعدادية عند تقديم طلبات التظلم، مما أثر على حقهم في مراجعة النتائج والتأكد من صحة التصحيح.

الإجراءات المقررة للتظلم

وأوضحت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه بعد انتهاء معظم المديريات من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لجميع طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، تم الإعلان عن خطوات وضوابط التظلم على النتيجة لجميع الطلاب.





وأضافت، أنه من ضمن الإجراءات أنه يحق لولي الأمر الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها بعد ما يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.



وقالت «الحزاوي»، إنه يجب سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ 20 جنيهًا في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

المشاكل التي واجهت أولياء الأمور

وأوضحت داليا الحزاوي، أن هناك عددًا من أولياء الأمور اشتكوا من أن إداراتهم لا تريد إطلاعهم على ورقة الطالب عند التظلم، مما دفع عددًا كبيرًا منهم إلى التراجع عن التقديم لطلب التظلم.



وتابعت عن ولي أمر قوله: «هل في قرار طلع بمنع تظلمات الشهادة الإعدادية بالاطلاع على الورق لأن في إدارات منعت الاطلاع وإدارات بتحدد معاد للولاد يروحوا يطلعوا».



وأضافت ولي أمر أخرى: «الغريب أن القاهرة في الاعدادية كلها واحد في الامتحانات ازاي إدارات تسمح وإدارات تلغيها».



وشاركتها ولي أمر: «المفروض يتم إطلاع ولي الأمر والطالب على الورق ويتم إعادة التصحيح أمال لزمة التظلم ايه».



المطالبة بالتدخل من وزارة التربية والتعليم

وناشدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، وزارة التربية والتعليم بالتدخل في هذا الأمر تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وطالما في الإجراءات التي تم الإعلان عنها عند التظلم يحق ولي الأمر والطالب الاطلاع فمن أين تأتي المشكلة.



وطالبت داليا الحزاوي، بمراجعة القرارات الصادرة عن بعض الإدارات التعليمية التي تمنع أولياء الأمور من الاطلاع على أوراق امتحانات أبنائهم والتي تخالف اللوائح والقوانين المنظمة لعملية التظلم.



وأكدت ضرورة توحيد الإجراءات والمعايير في جميع المحافظات والإدارات التعليمية لضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور والحفاظ على مصداقية النظام التعليمي.