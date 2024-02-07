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مصر

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية الأزهرية

اعتمد الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول بنسبة نجاح 80.93%، اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، وفقا لما أعلن الأزهر الشريف، في بيان صحفي، عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ قليل، تمهيدًا لإعلانها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وقال الضويني، في تصريحات صحفية، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول بلغ 178014.

وبلغ عدد الطلاب وطالبات الحاضرين للامتحانات 173028، نجح منهم (140040) بنسبة 80.93%، بعد حصولهم على درجات بنسبة 50 % فأكثر.

في المقابل بلغ عدد االطلاب الحاصلين على أقل من 50 % في امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول 32988 طالب وطالبة بنسبة  19.07%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

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اعتماد نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2024

كما اعتمد وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2024 الترم الأول بنسبة نجاح 96.92% بعد نجاح 178179  طالب وطالبة في الحصول على 50% فأكثر من الدرجات.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2024 الترم الأول  185908 طالب وطالبة، حضر منهم( (183842).

في المقابل فشل 5663 طالب وطالبة في الحصول على درجات 50% فأكثر، بنسبة  3.08%.

بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، تفعيل رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لتمكين طلاب الصف الثالث الإعدادي من استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس.

ويمكن استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • أولًا: تسجيل الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.
  • ثانيًا: الضغط على أيقون نتائج الامتحانات.
  • ثالثًا: اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.
  • رابعًا: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • خامسًا: تحديد المنطقة التابع لها الطالب.
  • سادسًا: الضغط على استعلام.

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