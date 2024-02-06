للمحافظات كافة.. رابط الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الترم الأول
تنشر جريدة "الدستور" نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس بمحافظة الشرقية، عبر موقعها الإلكتروني، فور اعتمادها رسميًا، اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بنسبة نجاح 87.61%.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الشرقية برقم الجلوس
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اعتماد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الأول بنسبة نجاح بلغت 87.61%، بحضور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
وأوضحت المديرية أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية الذي تقدموا لامتحانات الترم الأول بلغ 141477 طالبًا وطالبة، حضر منهم 140921.
واضافت في بيان لها، اليوم، أن عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة بلغ 123465 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 87.61%، وبنسبة نجاح 99.54%، وبنسبة نجاح 100% لكل من طلاب الشهادة الإعدادية للصم، والمكفوفين.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس
وحصلت "الدستور" على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2024 الترم الأول، فور اعتمادها رسميًا.
ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الشرقية برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات
ويرصد “الدستور”رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول، بعد اعتمادها رسميًا.
ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط المواجه للمحافظة التابع إليها وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب؛ لظهور النتيجة.
|نتيجة الشهادة الإعدادية 2024
|رابط الاستعلام
|نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة
|اضغط هنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الإسكندرية 2024 برقم الجلوس
|ظهرت هنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 الترم الأول
|اضغط هنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول 2024
|اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة دمياط عبر الدستور
|من هنا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ
|اضغط هنا
|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر
|اضغط هنا
|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2024 عبر الدستور
|من هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024
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|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بني سويف برقم الجلوس عبر الدستور
|اضغط هنا
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|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الإسماعيلية
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة الترم الأول
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|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الفيوم
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