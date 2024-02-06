للمحافظات كافة.. رابط الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

تنشر جريدة "الدستور" نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس بمحافظة الشرقية، عبر موقعها الإلكتروني، فور اعتمادها رسميًا، اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بنسبة نجاح 87.61%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الشرقية برقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اعتماد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الأول بنسبة نجاح بلغت 87.61%، بحضور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضحت المديرية أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية الذي تقدموا لامتحانات الترم الأول بلغ 141477 طالبًا وطالبة، حضر منهم 140921.

واضافت في بيان لها، اليوم، أن عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة بلغ 123465 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 87.61%، وبنسبة نجاح 99.54%، وبنسبة نجاح 100% لكل من طلاب الشهادة الإعدادية للصم، والمكفوفين.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس

وحصلت "الدستور" على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2024 الترم الأول، فور اعتمادها رسميًا.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الشرقية برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات

ويرصد “الدستور”رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول، بعد اعتمادها رسميًا.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط المواجه للمحافظة التابع إليها وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب؛ لظهور النتيجة.