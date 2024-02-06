الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للمحافظات كافة.. رابط الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

تنشر جريدة "الدستور" نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس بمحافظة الشرقية، عبر موقعها الإلكتروني، فور اعتمادها رسميًا، اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بنسبة نجاح 87.61%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الشرقية برقم الجلوس 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اعتماد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الأول بنسبة نجاح بلغت  87.61%، بحضور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضحت المديرية أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية الذي تقدموا لامتحانات الترم الأول بلغ 141477 طالبًا وطالبة، حضر منهم  140921.

واضافت في بيان لها، اليوم، أن عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة بلغ 123465 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 87.61%، وبنسبة نجاح 99.54%، وبنسبة نجاح 100% لكل من طلاب الشهادة الإعدادية للصم، والمكفوفين.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس 

وحصلت "الدستور" على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2024 الترم الأول، فور اعتمادها رسميًا.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الشرقية برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر ترم أول 2024

بنسبة نجاح 71%.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الإعدادية.. و"التعليم" تعلن أسماء الأوائل

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات

ويرصد “الدستور”رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول، بعد اعتمادها رسميًا.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط المواجه للمحافظة التابع إليها وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب؛ لظهور النتيجة. 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024رابط الاستعلام 
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزةاضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الإسكندرية 2024 برقم الجلوس ظهرت هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة  المنوفية 2024 الترم الأول  اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول 2024 اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة دمياط عبر الدستور

من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ

اضغط هنا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصراضغط هنا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية  اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2024 عبر الدستور 

من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 

اضغط هنا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بني سويف برقم الجلوس عبر الدستور اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة عبر الشرقية 2024 الترم الأول  

اضغط هنا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الإسماعيلية اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة الترم الأول

اضغط هنا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الفيوم  اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الشرقية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الاول 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول الشهادة الاعدادية موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول نتيجة الشهادة الاعدادية ترم اول نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

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