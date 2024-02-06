الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر ترم أول 2024

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر 2024

تنشر "الدستور"، رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، بنسبة نجاح 76.10%.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر

 

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2024 برقم الجلوس عبر موقع الدستور من خلال الضغط على الرابط هنــــــــــــا.. 

يمكن الصحول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر من خلال: الضغط على الرابط، ثم كتابة رقم الجلوس.

 

نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الاقصر

الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 76.10% بنتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسي الأول 2023 - 2024.

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

اوائل الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2024

أشار الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى ان الطلاب الأوائل هم: مريم عبد السلام محمود مدرسة المحاميد بحرى الاعدادية أرمنت، مهند محمد عبد الكريم مدرسة المطاعنة الأعدادية، غيداء أحمد محمد مدرسة ارمنت الاعدادية بنات، ياسمين على احمد مدرسة ام المؤمنين الاعدادية المشتركة، أسراء محمود أحمد مدرسة الاقصر الاعدادية بنات الجديدة، فاطمة حسين سيد مدرسة ارمنت الاعدادية بنات، شيماء احمد مصطفى مدرسة البياضية الاعدادية للبنات، يوسف أحمد عبيد مدرسة الاقباط الاعدادية بنين، بسنت ابو بكر نافع مدرسة الدقيرة الاعدادية، عبد الرحمن احمد ابو الحسن مدرسة حاجر كومير الاعدادية، فارس محمد عاشور مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام بالنمسا، ايه عبد السلام طايع مدرسة الدقيرة الاعدادية، جوى مدحت رشدى مدرسة الاقصر الاعدادية بنات، تقى محمود بركات مدرسة ارمنت الحيط الاعدادية بنات، فيبى شايب فوزى مدرسة ارمنت الاعدادية بنات، شيماء عبد السلام محمد مدرسة الديمقراط الاعدادية المشتركة، ميادة محمد عبد الدايم مدرسة المساوية الاعدادية، على محمد على مدرسة على العديسى الاعدادية، فاطمة احمد شعبان مدرسة المعلا الاعدادية، معتصم مطر مغربى مدرسة ام المؤمنين الاعدادية المشتركة، رضوان أبراهيم عبد الستار مدرسة حاجر كومير الاعدادية، محمد بغدادى احمد مجمع المريس تعليم أساسى، يوسف رياض درياس مدرسة العضايمة الاعدادية تعليم اساسى، سمر محمد محمود مدرسة الدقيرة الاعدادية.

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